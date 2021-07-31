آخر ظهور للفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح

فجع الوسط الفني برحيل الفنانة الكويتية انتصار الشراح اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض، وتداولوا آخر لقطات ظهورها.

وكان آخر ظهور للفنانة الراحلة قبل نحو أسبوعين من وفاتها عن طريق صورة لها وهي ترقد على السرير وتبتسم قبل مغادرتها إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

ونشرت الإعلامية مي العيدان عبر ”إنستغرام“ صورة للشراح مع الفنان الكويتي محمد العجيمي من المستشفى، وعلقت عليها: ”الفنان محمد العجيمي يطمئن الجمهور والناس على صحة الفنانة القديرة انتصار الشراح، ويزورها في المستشفى.. الله يشفيك ويعافيك يا انتصار، ويرجعك لبيتك ولأسرتك ولعيالك ولمحبيك“.

كما تداول رواد موقع ”تويتر“ صورة للشراح برفقة ابنتها دلال في الطائرة خلال مغادرتها الكويت إلى بريطانيا، داعين لها بالصحة والشفاء العاجل.

وقبل أيام من وفاتها، تعرضت الفنانة الكويتية انتصار الشراح لانتكاسة جديدة في وضعها الصحي، حيث أكد زوجها مازن التميمي تدهور حالتها، عقب مرور أسبوعين على مغادرتها بلادها لتلقي العلاج.

وكانت انتصار تعاني من تطورات أزمة صحية صعبة منذ أن أجرت عملية جراحية في الأمعاء في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وذكرت صحف محلية في الكويت أن مازن التميمي زوج انتصار الشراح طلب لها الدعاء من جانب محبيها، مبينا أنها أصبحت بين يدي الله ولعل الدعاء يغير القدر في وضعها الصحي.

وخضعت الفنانة الكويتية إلى غسيل الكلى، بعد تعرضها لمضاعفات صحية، بعد إجرائها عملية جراحية، استأصلت خلالها بعض التقرحات التي كانت تعاني منها في المعدة.

واضطرت إلى إزالة التقرحات بعد معاناتها من ألم شديد في المعدة، منعها من تناول الطعام، وبعد إجراء جراحة منظار لكشف سبب الألم، تبين أنها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لكن بعد فترة من تناول العلاج.

ونعى الفنانة الراحلة عدد كبير من المغردين ودعوا لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وانتصار الشراح، هي فنانة كويتية شهيرة كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية ”باي باي لندن“.

وتخرجت الفنانة الراحلة من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية.

وكانت الشراح الوحيدة بين ممثلات جيلها التي تؤدي الأدوار الكوميدية، حيث شكلت ثنائيًا مع الفنان الراحل داوود حسين وقدما سويًا أعمالا كوميدية بارزة.

والفنانة الراحلة متزوجة من مازن سالم التميمي، ولديهما ثلاثة أبناء هم دلال وسالم وعلي.