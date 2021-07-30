هند البلوشي تعلن نقل شقيقها حسين البلوشي إلى المستشفى إثر "انتكاسة خطيرة"

أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي قلق متابعيها حول صحة شقيقها الإعلامي حسين البلوشي، مؤكدة أنه تعرض لانتكاسة خطيرة وتم نقله إلى مستشفى جابر الأحمدي لعمل التحاليل الكاملة التي أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت هند البلوشي في مقطع فيديو بخاصية الستوري على صفحتها الرسمية بإنستغرام إن شقيقها يعاني من التهاب حاد بالدم بسبب إصابته بفيروس كورونا، مطالبة جميع متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

كما نشرت صورة لغرفة العناية المركزة التي يقبع بها شقيقها وعلقت قائلة ”يا روحي باخد من عمري حبيبي أخويا وعضيدي وسندي ربي يرفع عنك ويشفيك ويقومك معافى ألف لا بأس معافى ومأجور بإذن الله“.

وسبق أن تعرضت الفنانة الكويتية هند البلوشي للإصابة بفيروس كورونا المستجد، معلنة دخولها مرحلة العزل الصحي في المنزل، التي تستمر حتى الخامس من آب/أغسطس المقبل، كي تجري بعدها ”مسحة“ جديدة للوقوف على مسألة التعافي من عدمه.

وطالبت هند البلوشي، بعد أن لحقت بشقيقتها مرام، التي أصيبت بالفيروس أيضا، جميع من خالطوها خلال الفترة الماضية بإجراء فحص كورونا.

وأوضحت أنها كانت تتعامل بشكل طبيعي في حياتها اليومية، مشددة على أن تلقيها اللقاح المضاد لكورونا أسهم في تخفيف الأعراض عليها لاسيما أنها مريضة ”ربو“.

وشاركت هند متابعيها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، وعبر خاصية الستوري عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، نتيجة فحص كورونا.

وكتبت قائلة: ”نداء لكل من خالطني الأسبوع الماضي، واليومين الماضيين، الرجاء عمل تحليل بي سي آر لفحص كورونا“.

ولحقت هند البلوشي بإصابتها تلك بشقيقتها الفنانة الكويتية مرام، التي أعلنت إصابتها بكورونا مؤخراً، وهو ما تسبب في إبعادها عن العرض المسرحي ”المهمة الصعبة“، الذي يجري هذه الأيام على مسرح ”حولي بارك“، على مدار أسبوعين بالتزامن مع موسم عيد الأضحى.

ونشرت مرام البلوشي صورة لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، أوضحت فيها أنها تأكدت من الإصابة بكورونا، وطلبت الدعاء، إذ دونت كلمات على الصورة قائلة: ”تأكدت إصابتي بفيروس كورونا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. ادعوا لي بالشفاء وإن شاء الله أرجع للعروض المسرحية“.