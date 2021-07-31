الفنانة رزيقة طارش تظهر على "كرسي متحرك" داخل سوق الحسين في مصر (فيديو)

تفاجأ الجمهور المصري والخليجي، بظهور الفنانة الإماراتية القديرة رزيقة طارش، على ”كرسي متحرك“ داخل سوق الحسين في مصر، وسط تفاعل واسع من جانب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الناشط الإعلامي، منذر المزكي الشامسي، عن مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، حيث عبر عن سعادته بمقابلة رزيقة طارش، عن طريق ”الصدفة“.

وأكد منذر المزكي، أن رزيقة طارش، هي أيقونة الفن في دولة الإمارات، مبينًا أن غلاوتها من غلاوة والدتها لأنها من الأسماء التي يحبها ويعتز بها.

ودعا ’الشامسي“ للفنانة رزيقة طارش، بالصحة والعافية، وطالب الجمهور بأن يدعو له بالصحة، محاولًا الاطمئنان عليها، لترد عليه بأنها تقوم بتصوير مسلسل جديد هذه الفترة.

وجاء ظهور رزيقة طارش، (67 عامًا)، وهي على كرسي متحرك، لكنها تجاوبت مع منذر المزكي، الذي قام بتقبيل رأسها ويدها، مطالبًا إياها بأن تتواصل معه حال احتاجت لشيء.

ولم يكشف منذر المزكي، عما إذا كانت ”طارش“ تعاني من مرض أو خلافه، واكتفى بالتعليق، قائلًا: ”صدفة جميلة كجمال قلب الفنانة القديرة #رزيقة_طارش في سوق الحسين في #مصر“.

وتابع منذر المزكي:“#رزيقة_طارش ممثلة وإعلامية إماراتية، وتعتبر من أوائل اﻹعلاميات في دولة اﻹمارات، بدأت مسيرتها الفنية كإعلامية من خلال العمل بإذاعة أبوظبي العام 1969، ثم اتجهت في السبعينيات إلى التلفزيون، حيث قدمت العديد من البرامج التلفزيونية.

وعقب قائلًا: ”قبل أن تقتحم مجال التمثيل في أواخر السبعينيات حيث شاركت في العديد من المسلسلات، ومن أبرز أعمالها: (إشحفان، حظ يا نصيب، سعيد الحظ، القياضة)، والعديد من الأعمال الفنية، والمشاركات الوطنية“.

والفنانة ”طارش“ من مواليد 6 مارس 1954، وهي ممثلة وإعلامية إماراتية، وتعتبر من أوائل الممثلات والإعلاميات في الإمارات، بدأت مسيرتها الفنية العام 1968، وشاركت في أعمال متنوعة تراثية وكوميدية وحتى درامية، ومازالت مستمرة بتقديم الأعمال الفنية.

وللفنانة ”طارش“ 3 أعمال سينمائية، هي: فيلم ”عقاب“ وجرى عرضه العام 2006، وهو من بطولة: هيفاء حسين، عبد المحسن النمر، آلاء شاكر، سميرة أحمد، وفي العام 2011 ظهرت قي فيلم ”الخطبة“، من بطولة: أحمد الجسمي، عبد المحسن النمر، مريم حسين، فاطمة الحوسني، صوغة، وفي العام 2012 ظهرت في فيلم ”ظل البحر“، وهو من بطولة: عبد المحسن النمر، مرعي الحليان، مريم حسين، صوغة.