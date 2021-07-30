"المهن الموسيقية" تحقق في مقطع فيديو يظهر لوسي وهي تغني بـ"لفظ خارج"

دخلت نقابة المهن الموسيقية، التي يترأسها الفنان المصري هاني شاكر، على خط الأزمة التي أحدثتها الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية لوسي، والتي ظهرت في مقطع فيديو خلال حفل غنائي بالساحل الشمالي وهي تغني بـ“لفظ خارج“.

وجرى تداول مقطع الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع.

وأكد مصدر خاص لـ“إرم نيوز“ من نقابة الموسيقيين المصريين بأنه تم التشاور بين أعضاء مجلس إدارة النقابة، والنقيب هاني شاكر، بشأن الفيديو المنتشر ”محل الواقعة“، حيث يجري حاليا التحقيق بشأنه.

وأضاف المصدر أن موجة الجدل التي أثيرت ستنتهي بمعاقبة من تسبب فيها وفقا للائحة النقابة، منوها بأن الفنانة لوسي عضو في النقابة وتخضع للائحتها في الثواب والعقاب.

وكشف المصدر أن اجتماعا سيعقد عقب عودة الفنان النقيب هاني شاكر من الخارج، وسيكون برئاسته؛ للوقوف على ملابسات مقطع الفيديو.

وبين المصدر أن تحقيقات النقابة الأولية أثبتت أن الواقعة حدثت قبل 3 أسابيع وتحديدا في العاشر من تموز/يوليو الجاري، مضيفا أنه سيتم استدعاء لوسي للتحقيق معها حال عدم التوصل لحقيقة ما حدث في الحفل بشكل كامل، وذلك للاستماع لأقوالها.

وشدد على أنه في حال ثبتت الواقعة ستتم معاقبة الفنانة المصرية وفقا للائحة الإجراءات التنظيمية بالنقابة، موضحا أنه لا إجراء قانونيا ضدها حاليا لحين انعقاد المجلس.

وكانت لوسي قالت لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق إنها لم تكن مدرجة على قائمة إحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، بل صعدت على المسرح لتحية الجمهور في حفل عيد ميلاد أحد الأصدقاء بحضور نجوم الفن.

وأكدت أنها من المستحيل أن تظهر على المسرح لتحية الجمهور ثم تطلق بوجوههم لفظًا خارجًا، مرجعة الأمر لوجود مشكلة تقنية في ”الميكروفون“ أو أنه جرى تركيب الصوت على الفيديو ثم تم نشره على وسائل التواصل.

وشددت لوسي (61 عامًا) على أنها لم تعتد الظهور بمثل تلك الطريقة، كما أنها لم ترتدِ ملابس ”كاشفة“، مبينة أن من اتهمها بأنها كانت ”مخمورة “ خلال الحفل ”ظالم“، وتابعت: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترى ضدي لتشويه صورتي“.

وعبّرت عن حزنها بأنها بعد فترة من الانعزال والغياب عن الأحداث الفنية يتم إظهارها بتلك الصورة، مردفة: “التكنولوجيا أخرجت أسوأ ما فينا، والواحد يرجع يقعد في بيته أحسن“.

وكان مقطع الفيديو قد أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر جمهور من المعلقين ما فعلته لوسي، لا سيما أنها ”مقلة“ في الظهور خلال الفترة الأخيرة.

واستنكر البعض الآخر تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المقطع، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت ”لوسي“ قد تعمدت ما قالت، وتلحين اللفظ على الموسيقى، أم أنه تم استغلالها لعدم درايتها بما يدور في فلك التكنولوجيا.

ولوسي هي فنانة وراقصة شرقية مصرية، اسمها الحقيقي إنعام سعد محمد عبدالوهاب، بدأت حياتها الفنية كراقصة، ثم عملت في أدوار صغيرة كممثلة إلى أن بدأت أدوارها تعلو فتركت الرقص وتفرغت للتمثيل، كما أنها خاضت تجربة تقديم فوازير رمضان مرتين.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: مسلسل ”ليالي الحلمية“ في أجزائه الخمسة، و“زيزينيا“ بجزأيه.