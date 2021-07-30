الكشف عن الوضع الصحي للإعلامي الكويتي محمد لويس بعد إجرائه عملية "خطيرة" (صور)

أجرى الفنان والإعلامي الكويتي محمد لويس، بأحد مستشفيات تايلاند عملية، جراحية ”خطيرة“ في القلب استمرت أكثر من 4 ساعات، بعد إصابته بانسداد في أحد الشرايين.

ونشر نجله الفنان عبدالعزيز لويس، عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“ صور لوالده من داخل المستشفى بعد إجرائه العملية بنجاح، ليطمئن جمهوره على حالته الصحية.



وكتب عبدالعزيز: ”الحمد لله ألف الحمد لله يارب، بفضل الله سبحانه ثم بفضل دعواتكم الطيبة أجرى والدي الإعلامي محمد لويس عملية جراحية خطيرة في القلب تكللت بالنجاح“.

وأكد أن مرحلة الخطر، التي كان يعاني منها والده بعد إجراء العملية مرت بسلام، مبينا أنه ”تم خروجه من مرحلة الخطر والعناية المركزة“، ومضى قائلًا: ”شكرًا من قلبي لكل من سأل واتصل، حاولت ارد على الكل وماتشوفون مكروه بغالي يارب شكرًا لكم من قلبي“.

وكان الفنان الشباب عبدالعزيز محمد لويس، قد أثار قلق جمهوره على حالة والده، بعدما نشر صور لوالده، من المستشفى، وطلب منهم الدعاء له، حيث قال: ”ادعوا لوالدي الاعلامي القدير محمد لويس لعل أحدكم اقرب مني الى الله“.



وحرص المؤلف الكويتي، مشاري عبد الرحمن البعيجان، على طمأنة الجمهور، على الحالة الصحية للإعلامي والفنان محمد لويس، حيث نشر صورة قديمة تجمعهما عبر صفحته الرسمية على ”تويتر“.

وعلق على الصورة قائلًا: ”بعد الاتصال فيه للاطمئنان على صحته أطمنكم أن الإعلامي والفنان القدير محمد لويس أموره لله الحمد طيبه كلها 3 أو 4 أيام للمتابعة ويغادر المستشفى، أجر وعافية أبو عبدالله الغالي، الصورة في مهرجان القاهرة بعد تكريمه أظن في عام 2000 وجم ما أتذكر متى بالضبط“.

ومحمد لويس، البالغ من العمر 71 عامًا، هو إعلامي وفنان كويتي، ظهر في سبعينيات القرن الماضي، وشارك في تقديم عدد من البرامج أبرزها برامج رمضان.

وشكل الفنان محمد لويس خلال فترة من حياته المهنية ثنائيا مع الإعلامية حليمة بولند، في برنامج ”فوز فيها“، الذي كان يعرض على تلفزيون الكويت خلال عام 2007.

وقام الفنان محمد لويس بغناء عدد من الأغاني الشهيرة، أبرزها: ”شيلي غشك“، و“النعامة طير كبير“، و“الدنيا مظاهر“، و“يا ساتر من هل المواتر“.