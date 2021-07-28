الممثل المغربي سعيد باي يرد على شائعة وفاته في حادث سير

خرج الممثل المغربي، سعيد باي، عن صمته إزاء انتشار شائعة وفاته، في حادث سير خلال الساعات الماضية، معربا عن انزعاجه وغضبه مما حدث، حيث لم يجد أمامه سوى تسليم أمره لله.

وشارك الفنان المغربي بعض الأخبار المتداولة في هذا الشأن، وذلك عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وكتب تعقيبا على تلك الأنباء يقول: ”حسبي الله ونعم الوكيل“.

وتضمن الحديث في الأنباء المنتشرة حديثا على صفحات السوشال ميديا، ما يقول: ”هناك أخبار الآن متداولة على كثير من الصفحات على خبر وفاة الفنان سعيد باي، إثر تعرضه لحادث سير عشية اليوم بالطريق الرابط بين فاس ومكناس.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع منشور سعيد باي، وكذلك أصدقاؤه من نجوم الفن ومن بينهم فاتي جمالي التي علقت: ”الله يحفظك وينجيك يا معاذ“، وكتبت سعاد خويي، تقول: ”الله ينجيك كل مرة يقتل فينا واحد حسبي الله ونعم الوكيل“، وغيرهما.

والفنان سعيد باي ممثل مغربي من مواليد 10 مايو 1970 بقرية عين تاوجطات، وشارك في عدة أفلام ومسلسلات مغربية مثل ”علال القلدة“ و“الزيرو“ ومسلسل ”مقطوع من شجرة“.

وحصل الممثل سعيد باي على دبلوم الفن الدرامي من المعهد العالي للتنشيط الثقافي والمسرحي بالرباط عام 1995، قبل أن يشارك في عدة أعمال فنية في مجالات المسرح والسينما، منها بعض الأعمال التي عُرِضت في مهرجانات دولية بكل من إسبانيا وتونس ولبنان ومصر والسويد وبلجيكا.

وحاز سعيد باي جائزة المهر العربي من مهرجان دبي السينمائي الدولي سنة 2009 عن دوره في فيلم الرجل الذي باع العالم المقتبس عن رواية للأديب الروسي فيودور دوستويفسكي.

وخاض سعيد باي تجربة جديدة بعيدا عن النجاحات العديدة في مشواره الفني إذ التحق بمشاهير اليوتيوب حيث أنشأ قناة قدم من خلالها برنامجا ثقافيا يشرف على إعداده وتقديمه، واختار لبرنامجه عنوان ”آخر حاجة“.

وحاور سعيد باي عددا من زملائه في ”آخر حاجة“، وقد استضاف في حلقاته الأولى الفنانة لمياء الزايدي والمنتجين مهدي بلخياط ونبيل جباري. وتمحورت لقاءات ”باي“ حول الفنون واهتمامات ضيوفه الأدبية وخبراتهم الحياتية.

يذكر أن الفنان سعيد باي كان حاضرا في رمضان 2020 عبر الدراما المغربية من خلال الفيلم التلفزيوني ”البركة فراسك“.