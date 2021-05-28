هند القحطاني تقاضي ريان جيلر بعد ترويجه القبض عليها في أمريكا (صور وفيديو)

أعلنت الناشطة السعودية هند القحطاني، عن مقاضاتها مواطنها نجم مواقع التواصل الاجتماعي، ريان جيلر، وبدء اتخاذها الإجراءات القانونية ضده؛ وذلك على خلفية إعلانه وبشكل مؤكد عن القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها.

ووجهت هند القحطاني عدة شتائم بحق ريان جيلر، وذلك عبر مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، للرد على ما وصفته بادعاءات ضدها، وسخرت منه بقولها: ‏“ويش تعرف عن سجل شرطة كاليفورنيا“.

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واستعرضت هند القحطاني، الوثيقة التي استعان بها ريان جيلر، عند تأكيده القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها، مبينة أنها وصلتها من كثيرين من متابعيها على أنها مستخرج رسمي من الشرطة الأمريكية، معقبة أنه شخص ”كذاب“.

وتابعت هند القحطاني، أن ما ورد باللغة الإنجليزية عبر الوثيقة التي نشرها ريان جيلر، توضح أنه لا يوجد شيئ ضدها ولا توجد معلومة بشأن القبض عليها بداخل الوثيقة، مردفة أنها لا ترغب في عرض اسم حسابه، واندهشت من عرضه وثيقة كهذه رغم أن حسابه موثق.

واتهمت هند القحطاني، مواطنها ريان جيلر، بالاستعانة بـ“غوغل“ لإدخال معلومات عنها كي يحصل على وثيقة كهذه مثلما يفعل البعض، منوهة بأن المدون بالإنجليزية جاء فيه: ‏“لم نجد شيئا عن الشخص الذي تبحث عنه“، معقبة أنه دون بالعربية بأسلوب خبيث، يقول: ‏“وبعد ما قال الخبر الكاذب يبين تعاطفه معي بقوله دعواتكم الله يفك روحها، ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق“.

واستطردت هند القحطاني، قائلة: ‏“كلمة مصدر مقرب موثوق يا كاذب وين المصدر المقرب الموثوق طلعلنا مصدرك المقرب، ومقرب من مين، ومصدره المقرب الموثوق قاله أنني فقط على ذمة التحقيق في شيء مخالف ولا يوجد تهمة لحد الآن، وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا“.

وكان ريان جيلر، قد أعلن القبض على هند القحطاني، واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة بمقاطعة سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر ريان جيلر عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، توثيقا من سجل الشرطة، يؤكد القبض على هند القحطاني، والتحقيق معها في الفترة الراهنة، مبينا أنها على ذمة التحقيق بتهمة استغلال أطفالها، وأوضح أنه لا تهمة رسمية بحقها حتى اللحظة.

ودون ريان جيلر في تعليقه على الصورة التي نشرها قائلا: ‏“هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف، ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا“.