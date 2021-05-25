الفنانة نجلاء بدر تكشف حقيقة تعرضها للتحرش من قبل المخرج محمد سامي

نفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، ما تم تداوله أخيرا حول تعرضها للتحرش من قبل المخرج محمد سامي، خلال تصوير مسلسل ”حكاية حياة“ الذي عرض عام 2013.

وأثير الحديث عن تعرض نجلاء للتحرش من قبل سامي، من قبل فتاة تدعى منة فايد، وهي متدربة على فنون الإخراج في عدد من المسلسلات.

وكتبت تلك الفتاة منشورا عبر حسابها في فيسبوك، قبل أيام، تحدثت فيه عن واقعة التحرش المزعومة بنجلاء بدر، مشيرة إلى أنها كانت تتدرب على الإخراج في مسلسل ”حكاية حياة“.

وأثار ما كتبته الفتاة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقالت بدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”ما كتب من قبل الفتاة، غير صحيح، ومجرد تزييف لما يحدث“.

وأضافت الفنانة المصرية: ”لو كان محمد سامي اقترب مني كما كتبت تلك الفتاة، لتحدثت عن تلك الواقعة وتقدمت بشكوى ضده أمام نقابة المهن التمثيلية“.

واعتبرت أن الفتاة كتبت ما كتبته بدافع الشهرة، قائلة إن ”هناك أشخاصا يريدون أن يتصدروا التريند على حساب غيرهم لمجرد البحث عن الشهرة، ولا يدركون أن مثل تلك الأقاويل قد تسبب مشاكل للفنانين وتشوه سمعتهم أمام جمهورهم“.

وشاركت نجلاء بدر خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل ”نسل الأغراب“، إذ جسدت دور راقصة من الغجر تدعى دهب، والمسلسل من إخراج وتأليف محمد سامي.

يذكر أن مسلسل ”حكاية حياة“ عرض في الموسم الرمضاني لعام 2013.

وتدور أحداث المسلسل حول ”حياة“ ابنة الطبقة الراقية التي تعاني من مرض انفصام في الشخصية.

وتقع ”حياة“ في العديد من المشاكل بسبب مرضها، إذ تدخل في صراع مع زوجة شقيقها المتسلطة التي تجسد شخصيتها نجلاء بدر، وذلك لضعف شخصية شقيقها الذي يقوم بدوره أحمد زاهر.

والمسلسل من بطولة النجمة غادة عبدالرازق، وطارق لطفي، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.