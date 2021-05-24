رغم حصوله على جرعتي اللقاح.. نقل الموسيقار السعودي طلال باغر للمستشفى مصابا بكورونا

نقل الموسيقار والملحن السعودي طلال باغر، (65) عاما، إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس على جرعتين.

وظهر طلال باغر، بصورة من داخل المستشفى وهو على سرير الشفاء يتلقى جلسة ”أكسحين غير نافذ“، وذلك من خلال تغريدة دونها على حسابه في موقع ”تويتر“، معلنا من تلك الصورة رضاه التام بقضاء الله.

وكتب طلال باغر، قائلا: ”‏قدر الله وماشاء فعل، رغم أنني أخذت جرعتي اللقاح (محصن) ورغم الأخذ بكافة الاحترازات الوقائية إلا أن كورونا استطاعت أن تصيبنا، الحمد لله“.

قدر الله وماشاء فعل، رغم اني اخذت جرعتي اللقاح ( محصن) ورغم الأخذ بكافة الاحترازات الوقائية إلا الكورونا استطاعت أن تصيبنا ، الحمدلله pic.twitter.com/vo2wXZWwZi — طلال باغر (@talhin4) May 23, 2021

وتلقى الموسيقار السعودي طلال باغر، الكثير من الدعم من جانب الجمهور، والمقربين من أصدقائه، داعين له بالشفاء وسط تأكيدات بأن المضاعفات ستكون أقل حدة بسبب تلقيه العلاج.

والموسيقار طلال باغر، هو ملحن ومؤلف موسيقي سعودي، من مواليد مدينة جدة عام 1956، ويرأس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة.

ولحن طلال باغر، الكثير من الأعمال المميزة لفنانين سعوديين وعرب من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وديانا حداد وغيرهم.