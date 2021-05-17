وفاة المخترع سعد العازمي أحد أبرز رجال المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي‎

فارق المخترع الكويتي سعد شرار الختلان العازمي، أحد أبرز رجال المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي، الحياة، اليوم الاثنين، داخل المستشفى عن عمر يناهز 68 عاماً، بعد صراع مع فيروس ”كورونا“ الذي أصابه قبل أسابيع.

إنا لله وإِنا إليه راجِعون ولاحولا ولاقوة الا بالله بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله (والدي) سعد حمدان شرار العازمي نسأل الله له الرحمة والمغفره. — م. عذبي شرار الختلان (@athbe27) May 17, 2021

ونعى نواب ونشطاء وأكاديميون بارزون العازمي الذي خلد التاريخ الكويتي اسمه لمساهمته في مقاومة قوات الغزو العراقية في تسعينيات القرن الماضي؛ لاختراعه سيارات بدون سائق وتفخيخها أثناء المقاومة.

رحم الله البطل سعد الختلان اللهم اغفر له وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم أهله الصبر والسلوان. تعازينا لأهل الكويت وأسرته الكريمة. إنا لله وإنا اليه راجعون.#سعد_شرار_الختلان pic.twitter.com/N39vSE9Rsn — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) May 17, 2021

وسعد العازمي من مواليد 1953، خريج كلية التدريب المهني؛ مركز التدريب الصناعي بالشويخ، عُرف بكونه أحد المخترعين البارزين في الكويت، حيث قام بعدة اختراعات منذ بداية شبابه وأثناء عمله موظفاً في وزارة المواصلات.

وفاة بطل المقاومة الكويتية وعقلهتا المبتكر سعد شرار الختلان العازمي «أبو التفخيخ» – البطل عرف عنه إشغاله للمخابرات العراقية بسبب اختراعاته للتفخيخ الذي يدار بالريموت.. حتى أصدر المقبور صدام حسين عليه حكم بالإعدام | #أوّل_نيوز #سعد_شرار_الختلان #سعد_شرار_العازمي pic.twitter.com/QKhG4QKBvF — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) May 17, 2021

ومن أبرز اختراعاته سيارة تسير وحدها من دون سائق، وهو ما أذهل مواطنيه أثناء عرضها عليهم في بعض الديوانيات، فضلاً عن اختراعه بابا يفتح عند وقوف الشخص بجانبه، وتلفازا يعمل بالكلام وسيارة تعمل بالكلام، واختراعات أخرى أشار إليها في لقاءات سابقة.

وبرز اسم العازمي بشكل واضح أيام الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث استخدم قدرته على هذه الاختراعات لمقاومة قوات الغزو، وقام باختراع سيارات مفخخة وإرسالها إلى الأماكن العسكرية لتفجيرها، واخترع مدفعا رشاشا يعمل وحده، حيث لقي عشرات الجنود العراقيين مصرعهم بسياراته المفخخة ليُطلق عليه لقب ”أبو التفخيخ“.

ومن أبرز عملياته تفجير فندق هلتون مركز القيادة العراقية أثناء الغزو، حيث قام بتلغيم سيارة وركنها هنالك وتفجيرها عن بعد، ليلقى أكثر من 30 ضابطا عراقيا مصرعهم، وأصيب آخرون، بينهم ضباط بارزون وخبراء حرب.

#فيديو | من أشهر عمليات المقاومة الكويتية للراحل #سعد_شرار_العازمي اغتيال 6 خبراء حرب و36 ضابطا عراقيا في تفجير هيلتون الكويت

pic.twitter.com/52AYLjmuu4 — جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) May 17, 2021

وقع العازمي أسيراً أيام الغزو وتم وضعه بسجن انفرادي في أبو غريب في العراق، وصدر بحقه حكم بالإعدام، وقد تمكن في سجنه من الحصول على راديو لسماع الأخبار، والذي علم من خلاله بتحرير بلاده بعد التدخل الدولي آنذاك، وتم بعدها فك أسره وإعادته إلى بلاده مع أسرى آخرين.

وأشار العازمي، في حوار إعلامي سابق، إلى تعرضه للتعذيب الجسدي الشديد والصعق بالكهرباء وقلع الأظافر للاعتراف بأنه سعد العازمي، حيث إنه كان يحمل بطاقة أخرى باسم شخص آخر للتمويه.

وأكد العازمي أنه تم العرض عليه من قبل الاستخبارات العراقية أثناء وقوعه في الأسر الاستفادة من مهاراته كمخترع، والعمل معهم في الجيش مقابل منحه رتبة خبراء، وتزويجه ومنحه سيارات بهدف صناعة مفخخات وتفجيرها في الكويت.

#فيديو| العرض المغري الذي قدمته استخبارات صدام حسين للمقاوم الكويتي سعد العازمي#سعد_شرار_العازمي في ذمة الله

pic.twitter.com/xKMnxJlDEx — جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) May 17, 2021

وأفاد العازمي بأنه لم يحصل على أي دعم أو مساعدة من الحكومة، مشيراً إلى تكوينه بنفسه شركة للقيام باختراعاته التي استأنفها عقب تحريره من الأسر.