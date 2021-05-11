الكاتبة الكويتية هبة حمادة تكشف حقيقة خلافها مع بشار الشطي بعد انسحابه من "دفعة بيروت"

كشفت الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، حقيقة خلافها مع مواطنها الفنان بشار الشطي، بعد انسحابه من مسلسل ”دفعة بيروت“، بسبب ما وصفه بـ“الاعتبارات المهنية والأخلاقية“.

وقالت هبة حمادة في مقابلة تلفزيونية، إنه ”من المستحيل أن يصبح بشار الشطي عدوا لها أو تحدث بينهما خلافات؛ لأنه دائما بجانبها وتجمعهما صداقة قوية“.

وأضافت أنها ”احترمت قراره بالانسحاب من مسلسل دفعة بيروت؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يجبر فنانا على تمثيل عمل لا يريده“.

وأشارت إلى أن ”موسيقي بشار الشطي وألحانه، صديقة لكلمات أغانيها التي ألفتها“، ولفتت إلى أنها تتابع مسلسله الرمضاني الجديد ”مارغريت“، واصفة إياه بأنه ”نقلة فنية مميزة له“.

كما لفتت الكاتبة الكويتية، إلى أنها تعاونت مع بشار الشطي في عدد من الإعلانات خلال رمضان الجاري، مؤكدة أنه ”من المستحيل أن يعملا معا دون وجود كيمياء بينهما“.

واعترفت هبة مشاري حمادة، بأن مسلسل دفعة بيروت ”صادم وجدلي كونه يدور بالزمن الذي بدأ فيه ولادة الطوائف وتسييس الدين والقفزة المادية التي حدثت بالمجتمعات“.

وحول سبب امتناع هبة مشاري حمادة عن كتابة أي أعمال جديدة منذ سنوات للفنانة شجون الهاجري، قالت إن ”هناك فترة متوترة مرت بها شجون الهاجري ابتعدت فيها فنيّا، ولكنها استطاعت تجاوزها، وعادت لتألقها ونجوميتها وجماهريتها“، مشددة أنها ”جوكر ولا تنتظر أحدا حتى تنجح“.

ولفتت إلى أنه ”ليس لديها أي تحفظ للعمل معها، وقد تحدثتا معًا حول كتابة عمل جديدة لها منذ نحو شهرين ولكنها بالوقت ذاته مرتبطة دراميّا بالكاتب فهد العليوة“.