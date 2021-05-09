نجوى كرم: جورج وسوف حالة لن تتكرر.. ويشرفني تقديم دويتو مع ماجد المهندس

أعربت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن حبها واحترامها الشديد للفنان العراقي ماجد المهندس، موضحة أنها تشعر أنه يشبهها شخصيًا فيما يخص حبه للفن وجمهوره ومدى إحساسه بالمسؤولية تجاه محبيه إلى جانب تهذيبه واهتمامه بالجوانب الإيجابية بالفن مع تجاهل السلبيات.
وقالت نجوى كرم، في مقابلة إذاعية، إنها مستعدة لتقديم دويتو غنائي مع ماجد المهندس في أي وقت، و يشرفها أن يلتقي صوتها مع صوت هذا الفنان الرائع الذى يحبه الجمهور مثلها.
تعليق شمس الأغنية العربية #نجوى_كرم على التغريدة التي نشرتها على تويتر للبرنس #ماجد_المهندس@majidalmohandis
@najwakaram
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في الحلقة الأخيرة من برنامج#سوالف_رمضانية 2@norah_homod
هذا البرنامج برعاية @stc_ksa pic.twitter.com/ctuwIRawbA
— RotanaMusic (@RotanaMusic) May 8, 2021
وأكدت النجمة اللبنانية أن كل الجمهور يشتاق للفنان جورج وسوف لأنه حالة لا تتكرر، مشددة أن الجميع يحب صوته وأغانيه التي قدمها باللهجات المصرية واللبنانية والشامية.
شمس الأغنية العربية #نجوى_كرم عن سلطان الطرب #جورج_وسوف : وحشنا كلنا وهو حالة لن تتكرر@wassouf
@najwakaram
RotanaMusic’s Twitter Space 👇https://t.co/PZh7y00qQs…
في الحلقة الأخيرة من برنامج#سوالف_رمضانية 2@norah_homod
هذا البرنامج برعاية @stc_ksa pic.twitter.com/4cEuu5ItSC
— RotanaMusic (@RotanaMusic) May 8, 2021
كما أشادت نجوي كرم بالفنانة سميرة سعيد، إذ أكدت أنها مثال للمطربة المحترفة التي تحترم فنها وزملاءها وجمهورها وعلى الصعيد الشخصي إنسانة ذكية ومحبة وودودة وتستطيع كسر الجليد مع من يتعرف عليها بلطف ومحبة.
يخرب بيتك شو حبيتك ❤
شمس الأغنية العربية #نجوى_كرم ترد على رسالة الديڤا #سميرة_سعيد@SamiraSaid
@najwakaram
RotanaMusic’s Twitter Space 👇https://t.co/PZh7y00qQs…
في الحلقة الأخيرة من برنامج#سوالف_رمضانية 2@norah_homod
هذا البرنامج برعاية @stc_ksa pic.twitter.com/Tzfkvdk4ey
— RotanaMusic (@RotanaMusic) May 8, 2021
وشددت نجوى كرم أنها كأي لبنانية لا تملك إلا الأمل لأن اللبنانيين طوال حياتهم لا يرون إلا النكسات رغم جمال البلد وروعة قلوب أهلها الذين دائمًا لديهم أمل بغد جديد.
وأضافت أن السبب وراء ابتعادها مؤخرًا عن تقديم أغان جديدة هي الظروف التي تمر بها لبنان إلى جانب أوضاع جائحة كورونا التي تفرض على الفنان بعض التردد والتأجيل، متمنية أن تنتهي هذه الغيمة السوداء حتى يعود الإنتاج الفني القوي لكل الفنانين.
حديث شمس الأغنية اللبنانية #نجوى_كرم عن لبنان : في بكرا وفي أمل جديد ☀️
@najwakaram
انضموا لنا الآن نسولف معها
على RotanaMusic’s Twitter Space 👇https://t.co/PZh7y00qQs…
في الحلقة الأخيرة من برنامج#سوالف_رمضانية 2@norah_homod
هذا البرنامج برعاية @stc_ksa pic.twitter.com/Fg7woT1Y8g
— RotanaMusic (@RotanaMusic) May 8, 2021