شهد سلمان: دوري في "أمينة حاف" يشبه ما تعرضت له مع زوجي بالحقيقة

كشفت الفنانة الكويتية شهد سلمان، أنها تعرضت لنفس المواقف التي تعرضت لها شخصية ”رقية“ التي تقدمها بمسلسل ”أمينة حاف“ الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، موضحة أن زوجها تزوج عليها بالحقيقة وفعلًا أخذت الموقف ببرود.

وقالت شهد سلمان، في مقابلة تلفزيونية، إنه تزوج عليها بسبب وجود مشاكل طاحنة بينهما ولم يكن الأمر محزنا بالنسبة لها لأنه لم يكن مهتما، لافتة إلى أن علاقتها بزوجها انتهت تمامًا منذ سنوات.

ولفتت إلى أنها لم تصدق كم النجاح الذي يحققه ”أمينة حاف“، منذ عرضه بداية رمضان، مضيفة أن هناك سيدة قابلتها في السوق وتحدثت معها بغضب حول سبب قبولها بالمسلسل أن يتزوج زوجها عليها وهذا يدل على تفاعل الناس معه.

وأشارت إلى أن ما جعل حياتها أفضل وخفف حدة الخلافات في منزلها هو تقربها من الله، ومواظبتها على قراءة القرآن مما ساهم في حصولها على الهدوء النفسي.

وأوضحت شهد سلمان، أن اسمها الحقيقي هو ”عبير“، لافتة إلى أنها تعشق اسمها الحقيقي ولكنها قامت بتغييره من أجل العمل الفني.

وأكد الممثلة الكويتية أنها تعبت كثيرًا في حياتها وتعيش في شقاء منذ ولادتها، موضحة أنها أصيبت بفترات طويلة من الإحباط وكانت تبكي وتحزن بشدة بسبب عدم إسناد بطولات لها حتى استطاعت أن تثبت نفسها.

وأضافت أن أبناءها كانوا دائما ينتقدون عدم حصولها على الوضع الذي تستحقه، رغم عملها باجتهاد، لافتة إلى أن لديها 3 أبناء وهي حاليًا أصبحت جدة.