أميرة الناصر تقبل قدم زوجها وتثير ضجة واسعة على مواقع التواصل (فيديو)

أثارت نجمة مواقع التواصل السعودية أميرة الناصر ضجة واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تقبل قدم زوجها مشهور ”سناب شات“ السعودي مشعل الخالدي.

ووثقت أميرة الناصر مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ وهي تحضر لمأدبة الإفطار، كاشفة عن إعجابها بالمكان المميز الذي تقيم فيه رفقة زوجها، حيث يقضيان ”شهر العسل“ بعد عودتهما لبعضهما مجددا.

وأظهرت أميرة الناصر زوجها مشعل الخالدي وهو نائم في غرفة، وذهبت لتوقظه من نومه قبل دقائق من الإفطار، حيث قالت إنها ستصطحبه لتناول وجبة الإفطار في الفندق المقيمين فيه.

وظلت أميرة الناصر توقظ زوجها وهي تقبل رأسه ويده، وما أن بدأ يفيق من نومه حتى طلب منها تقبيل قدمه بقوله ”بوسي رجولي“، قبل أن تندهش من مطلبه.

وبعدها رضخت أميرة الناصر لمطلب زوجها قائلة ”وليش ما أبوس رجولك“، وعندما بدأ يتراجع أصرت على موقفها وقبلت قدمه وهي توقظه من نومه.

واستنكر عدد كبير من جمهور التواصل الاجتماعي الواقعة، واصفين المشهد بأنه ”مقزز“، ووجهوا انتقادات واسعة لأميرة الناصر بسبب ما فعلت.

ووصف البعض أميرة الناصر بـ“المريضة“، فيما قال آخرون إنها وزوجها يسعيان لإثارة الجدل وطلبوا مقاطعة متابعة ”السنابات“ التي يظهران فيها كونها تثير الاشمئزاز.

وغرد حساب باسم ”هدب الشمري“: ”‏يلعنم القرف ويلعنم الرخص والله يلعن ام عبيد الشهره وعع ام الشهره اللي ماتجي الا باهانه ومذله الله يقرفكم ‎#اميره_الناصر“.

يلعنم القرف ويلعنم الرخص والله يلعن ام عبيد الشهره وعع ام الشهره اللي ماتجي الا باهانه ومذله الله يقرفكم.#اميره_الناصر pic.twitter.com/SywgCdnEMc — هَدب الشمري (@hd_b56) April 26, 2021

وأضافت متابعة من حساب باسم ”رمانة“: ”‏أميرة الناصر تغثثث من جدها تبوس رجلهه!!“.

اميره الناصر تغثثث من جدها تبوس رجلهه!! — ‏رمانه (@raz_e0) April 26, 2021

وعقبت مغردة أخرى: ”‏انا اطالب اي احد ينزل سنابات لأميرة الناصر وزوجها يتقيد الحساب مب معقوله هالقرف“.

انا اطالب اي احد ينزل سنابات ل اميره الناصر و زوجها يتقيد الحساب مب معقوله هالقرف — 𝘿𝙪𝙣𝙠𝙞𝙣 (@itsswetban) April 26, 2021

واستطردت مغردة يحمل حسابها اسم ”سمر حاف“: ”‏أنا ليته شفت مقطع أميرة الناصر وهي تبوس رجل زوجها ليييييييييه قسم بالله استفزاز مو طبيعي مريضه مريضه وعع الله يقرفك“.

انا ليته شفت مقطع اميره الناصر وهي تبوس رجل زوجها ليييييييييه قسم بالله استفزاز مو طبيعي مريضه مريضه وعع الله يقرفك — سمر حاف🦀 (@samr_lif) April 26, 2021

وأردف حساب آخر: ”‏ايش اللي شفته ياربي اميره الناصر مصوره وهي تبوس رجل زوجها ليش ليششششش“.

ايش اللي شفته ياربي اميره الناصر مصوره وهي تبوس رجل زوجها ليش ليششششش 😩 pic.twitter.com/6A8aeISSeI — إبريل🕯 (@xr_iiii26) April 26, 2021

وكتبت مغردة: ”‏ليش اميرة الناصر مصورة سناب وهي تبوس رجل زوجها؟ ليتني مت قبل هذا“.