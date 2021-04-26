نايف هزازي خطيب بلقيس السابق يعلق على رغبتها بخلع زوجها ويثير غضب المتابعين

دخل لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي، خطيب الفنانة اليمنية بلقيس فتحي السابق، على خط أزمتها مع زوجها الحالي رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف، ووالد ابنها الوحيد تركي، الذي أعلنت رفعها دعوى خلع ضده.

وجاء تدخل نايف هزازي بشكل ساخر في ظل حديث الجمهور عن الفنانة بلقيس فتحي، متسائلا عن سبب رفعها دعوى خلع في محاكم دبي منذ فترة.

ودون نايف هزازي تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، نشر خلالها صورة للفنان المصري الكبير عادل إمام من أحد أفلامه، وعلق نايف هزازي بشكل ساخر، فكتب يقول: ”#خلعوه.. مش هعلق هتفرج بس“.

وأحدث تعليق لاعب كرة القدم السعودي ردة فعل واسعة، وسط غضب من جانب الجمهور بسبب تدخله بهكذا تعليق ما اضطره لحذف تغريدته.

لكن رواد منصات التواصل الاجتماعي كانوا قد وثقوا تغريدة نايف هزازي، وبدأ تداولها على نطاق واسع بين المتابعين، موجهين له سهام الانتقاد تارة، والحديث عن استمرار حبه لها تارة أخرى.

وغرد حساب باسم ”عاني“: ”‏يتشمت على بلقيس عشان بتخلع زوجها والله ي نايف هزازي عاده احسن منك عاش معها وجاب ولد منها مو زيك خلعتك بعد الخطوبة لمن عرفت انك ماتتعاشر واكبر دليل انو انسان ناقص شوف التغريده اللي حذفها عشان يبغى يعلمنا انو محترم نفسه روح احتك ب البارقي عشان يطلعك ترند احسن من المكايده حقك هذي“.

يتشمت على بلقيس عشان بتخلع زوجها

والله ي نايف هزازي عاده احسن منك عاش معها وجاب ولد منها مو زيك خلعتك بعد الخطوبه لمن عرفت انك ماتتعاشر واكبر دليل انو انسان ناقص شوف التغريده اللي حذفها عشان يبغى يعلمنا انو محترم نفسه روح احتك ب البارقي عشان يطلعك ترند احسن من المكايده حقك هذي pic.twitter.com/B2eOt1cCAS — عاني (@aanii97) April 26, 2021

وتابع حساب آخر: ”‏عشان تعرفون ليش الرجال يموتون بسبب الحب شوفو نايف هزازي تزوج مرتين وللحين مانسى بلقيس فتحي ولو تعطيه اشاره بيروح لها ركض ويخلي كرامته في بيته“.

عشان تعرفون ليش الرجال يموتون بسبب الحب شوفو نايف هزازي تزوج مرتين وللحين مانسى بلقيس فتحي ولو تعطيه اشاره بيروح لها ركض ويخلي كرامته في بيته pic.twitter.com/jgsfiFA8dl — العالميه (@toot91_) April 26, 2021

وعقبت متابعة: ”‏نايف هزازي مو من جده للحين مانسى بلقيس“.

نايف هزازي مو من جده للحين مانسى بلقيس😐 pic.twitter.com/78LdRTlu1p — id (@oliverxc_) April 26, 2021

وجاء في تغريدة متابع آخر: ”‏ان شاءالله بلقيس ترجع لزوجها و يلقم نايف هزازي مره ثانية“.

ان شاءالله بلقيس ترجع لزوجها و يلقم نايف هزازي مره ثانيه — ‏･ *ﾟ｡ (@mi24mi_) April 26, 2021

من جانبها، كتبت بلقيس منشورا عبر حسابها الخاص في موقع ”إنستغرام“، بدا أنه رد غير مباشر على نايف هزازي، جاء فيه: ”والذي سيكسر لنا غصنا سنقتلع له شجرة“.

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وكانت بلقيس فتحي أعلنت رفعها قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وأضافت بلقيس في تصريحات تلفزيونية: ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وتابعت: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم ابننا تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.