وفاة المخرج المصري يسري غرابة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي المخرج المصري يسري غرابة، مساء الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى ”عبدالله زلط“ الأستاذ بكلية الإعلام المخرج الراحل في منشور عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“.

وقال زلط: ”وفاة الإعلامي الكبير والمخرج الشهير يسري غرابة، نائب رئيس التليفزيون المصري الأسبق، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة“.

ويعد غرابة واحدًا من الجيل الثاني بعد جيل الرواد في التلفزيون المصري.

تخرج في كلية الزراعة في السبعينيات، وبدأ عملا بعيدا عن شغفه لفترة، ثم بدأ رحلة عمله فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في الأمانة العامة ”الإدارة العامة للمتابعة“.

بقي كذلك، حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمي كمخرج، فعمل معها في برنامجها التلفزيوني الأول ”لقاء الجماهير“.

وبعدها التحق الراحل بدورة تدريبية فى معهد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح مساعد مخرج في معظم البرامج المهمة.

واختارته الإعلامية أماني ناشد، ليخرج برنامجها الشهير“كاميرا 9″ على مدار عامين، ثم توالت الأعمال والبرامج ومن أشهرها نجوم وأرقام ومواقف وطرائف وغيرها الكثير.