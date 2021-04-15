سخرية واسعة من أحمد مالك وداش بسبب دورهما في "نسل الأغراب"

تعرض الفنانان المصريان أحمد مالك، وأحمد داش، إلى موجة من السخرية والانتقادات اللاذعة، بسبب شخصيتهما في مسلسل ”نسل الأغراب“ الذي ينافس في دراما رمضان 2021.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانين مالك وداش، من مشاهد مسلسل ”نسل الأغراب، ظهرا خلالها مرتديان الجلباب الصعيدي الشهير، مؤكدين أنهما لا يصلحان لأداء هذه الشخصيات في المسلسل، بسبب ملامحهما الأجنبية ولكنتهما الأجنبية التي لا تناسب أهل الصعيد.

وتصدر هاشتاغ ”أحمد مالك“ موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ حيث انتقد عدد من المتابعين مالك وداش بسبب عدم تمكنهما من إتقان اللهجة الصعيدية.

وقال أحد المتابعين: ”أحمد مالك بيتكلم صعيدي زي العيال بتوع التيك توك لما يعملوا lip sync“، ونشر آخر الصور الشهيرة للفنان سامو زين التي يظهر فيها يضحك بشدة أثناء حلوله ضيفًا على برنامج المقالب ”حيلهم بينهم“، وعلق عليها قائلًا: ”عساف الغريب ”أحمد السقا“ لما يلاقي أحمد مالك وأحمد داش جايين يهددوه“.

ونصح عدد من متابعي الفنان أحمد مالك، بعدم تجسيد شخصية صعيدية مرة أخرى، حيث قال أحدهم: ”المسلسل حلو وانت ممثل ماشاء الله عليك.. بس نصيحه مني لا تمثل صعيدي مرة ثانية“، وأضاف آخر: ”التريقه عليك كثيرة يا أحمد مع إني بحبك بس الدور مش راكب عليك يمكن مع مرور الوقت أغير رأيي“.

ويجسد داش ومالك في أحداث المسلسل شخصيتي ”حمزة وسليم“ نجلي الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية ”غفران الغريب“، والفنانة مي عمر التي تجسد شخصية ”جليلة“.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم خلالها كل من أحمد مالك وأحمد داش، دورًا صعيديًا، فقد قدم من قبل مالك هذا الدور في فيلم ”الجزيرة 2“ في 2014، بطولة أحمد السقا وإخراج شريف عرفه، كما قدم ”داش“ دور الصعيدي في مسلسل ”طايع“ في رمضان 2018، بطولة الفنان عمرو يوسف، وإخراج عمرو سلامة.

مسلسل ”نسل الأغراب“ تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.