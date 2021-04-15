من هي زينب الضاحي؟

أثار الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل حالة واسعة من الجدل، أخيرا، بعدما كشف عن من وصفها بـ ”جاسوسة الفنانين“ إبان الغزو العراقي للكويت، وكان يقصد الفنانة العراقية زينب الضاحي.

وكان عبدالرحمن العقل ظهر في برنامج ”مع حمد قلم“، وتحدث للمرة الأولى عن ذكرياته مع غزو العراق للكويت عام 1990، ومنها التهديدات التي تعرض لها من جانب زينب الضاحي.

وقال عبد الرحمن العقل، إنه فوجئ بمكالمة هاتفية من زينب الضاحي بعد الغزو العراقي تطالبه بمقابلتها فورا داخل المسرح العربي، لكي يقابل بعض القيادات العراقية، وهددته أنه في حال عدم مجيئه سترسل له عربة شرطة تأخذه بالقوة وبشكل مهين.

وتصدر اسم عبدالرحمن العقل وزينب الضاحي، بعد تلك التصريحات، مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام لافت بتفاصيل القصة، وسط هجوم لاذع على الفنانة زينب الضاحي بعد كشف تلك المعلومات المتعلقة بها.. فمن تكون؟

المولد والنشأة

زينب الضاحي، واسمها الحقيقي زنوبة عبدالخضر خضير عاشور، هي ممثلة ومغنية عراقية، مواليد البصرة في الـ31 من ديسمبر 1948، ولدت لعائلة فقيرة ولم تستطع إكمال دراستها، لكنها تعلمت القراءة والكتابة، وعاشت فترة من حياتها في الكويت.

بدأت بيبع البط في سوق المدينة لتعيل أسرتها وهي في سن العاشرة، وكانت تجيد الطهي فعملت طباخة في بيت أحد التجار العراقيين، وبعد سنوات طلب منها تاجر كويتي العمل لحسابه والانتقال معه للكويت فقبلت بعرضه.

وانتقلت زينب في العام 1962 للعمل في أحد الفنادق بالكويت والتقت بالفنان عبد الحسين عبد الرضا عارضا عليها دخول المجال الفني بسبب ندرة العنصر النسائي حينها فقبلت دون تردد.

ومنحت اسما فنيا كويتيا يتناسب مع شخصيتها وهو ”زينب الضاحي“ والذي بسببه اعتقد البعض بأنها قريبة المخرج فيصل الضاحي، وبداية مشوارها الفني كانت عام 1964 في مسلسل ”مذكرات بو عليوي“، وقدمت بعدها أعمالا عديدة في المسرح والتلفزيون.

حياة متقلبة

تزوجت زينب مرتين، الأولى من الملحن الكويتي الراحل خالد الزايد وانفصلا لاحقا، والثانية من رجل عراقي من البصرة يدعى حسين جمعة رزقت منه بخمسة أبناء، لكنها انفصلت عنه في منتصف العام 1990 قبيل الغزو العراقي للكويت بأشهر.

إلى جانب التمثيل قدمت زينب الضاحي أغنيات بصوتها، وأصدرت ألبوما غنائيا حمل اسمها، وضم أغنيات مثل ”ليلى والصراحة“ و“آه يا الأجواد“ و“أهلك“ و“ليت الليالي“ و“دار الزمن يا ويلاه“ و“العيون الكحيلة“.

في العام 1976 توقفت زينب الضاحي عن العمل كممثلة، وعملت موظفة في وزارة الإعلام الكويتية، ثم موظفة علاقات عامة في القطاع الصحي، إلى جانب تقديمها برنامجا إذاعيا على إذاعة الكويت وكانت وقتذاك ترفض التمثيل واعتبرت أنه ”لا يطعم خبزا“.

وكان آخر أعمال زينب الضاحي في العام 1990 قبل الغزو العراقي للكويت، في مسلسل ”قاصد خير“ من تأليف الفنان عبد الحسين عبد الرضا، لكن العمل لم يتم بسبب الغزو، وتم إعادة تصويره في آواخر عام 1992 من جديد واستبدالها بالممثلة انتصار الشراح.

وواجهت زينب الضاحي اتهامات بإقامة حفلات غنائية إبان الغزو العراقي ودعوة فنانين كويتيين للانضمام إلى ما يسمى ”نقابة الفنانين العراقيين الكويتين“ التي أنشئت حينذاك، وتزويد الجانب العراقي بعناوين الفنانين والمسارح الكويتية لإفراغ محتوياتها ونقلها للعراق.

توقفت زينب عن التمثيل 18 عاما بسبب الحرب العراقية على الكويت، واتهمت بالتجسس لصالح دولة العراق أثناء الغزو العراقي للكويت، وحكمت عيها القوات الكويتية بالإعدام رميا بالرصاص في صحراء بر مشرف، لكنها نجت، وتم الحكم عليها بالسجن مدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتم الإفراج عنها عام 2002.

ظهرت في المحكمة وهي ترتدي الحجاب بعدما تم حلق شعرها وخضوعها لعمليات إثر الطلقات التي أصابتها وقالت أمام المحكمة: إنها كانت مجبرة ومضطرة لذلك وقد ضغط عليها نقيب الفنانين العراقيين آنذاك داود القيسي.

بعد الأزمات التي مرت بها زينب الضاحي، عادت للعراق وحاولت التواصل مع قياداته للحصول على مستحقاتها نتيجة مساعدة الجيش العراقي إبان غزو الكويت، إلا أنها فشلت في ذلك، وبدأ الغزو الأمريكي للعراق بعدها لتضطر للسفر إلى ​سوريا​، وقيل إنها كانت تخرج للتسول مع طفلها بشوارع دمشق، وهذا ما نفته الممثلة ​ميس كمر​، والتي قالت إن ظروفها المادية كانت سيئة لكن ليس لحد التسول.

ويقال إن المخرج العراقي خليل ابراهيم شاهدها، وكان يعمل على مسلسل ”كاريكتر“، فدعاها لكي تعمل معه بدور ثانوي، وظلت تعيش في سوريا لفترة، وبعد اندلاع الحرب في سوريا سافرت مع ابنتها عبير إلى الأردن، وهي تقيم هناك حاليا وفي عام 2017 توفي نجلها الثاني علاء بعد صراع مع المرض.

تفاعل لافت

وبعد عرض حلقة عبدالرحمن العقل، مع ”حمد قلم“، تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع المعلومات التي تم الكشف عليها من جانب الفنان الكويتي.

والبداية كانت مع مقدم البرنامج نفسه ”حمد قلم“ الذي علق بعد الحلقة قائلا: ”استغفرالله يايني احساس زينب الضاحي راح تغتالني عقب حلقة اليوم“.

استغفرالله يايني احساس زينب الضاحي

راح تغتالني عقب حلقة اليوم — مع حمد قلم (@7amadQalam) April 13, 2021

وقالت مغردة باسم ”مي بدر المضف“ معلقة: ”حلقة عبدالرحمن العقل مع حمد قلم عن الغزو و شلون زينب الضاحي الخاينه تدور على الفنانين و تبلغ عنهم. صحيح الغزو كان ٧ شهور بس اللي سووه بالكويت من ظلم و تدمير جنهم قاعدين سنين حسبي الله عليهم دخلوا علينا حاقدين، كارهين و ذابحهم الفقر“.

حلقة عبدالرحمن العقل مع حمد قلم

عن الغزو😞

و شلون زينب الضاحي الخاينه تدور على الفنانين و تبلغ عنهم. صحيح الغزو كان ٧ شهور بس اللي سوه بالكويت من ظلم و تدمير جنهم قاعدين سنين حسبي الله عليهم دخلوا علينا حاقدين، كارهين و ذابحهم الفقر — مي بدر المضف (@maibalmudhaf) April 14, 2021

بدورها، قالت مغردة باسم ”سويدة“: ”عجبتني حلقة قصة الجاسوسه زينب الضاحي ببرنامج مع حمد قصص“.

عجبتني حلقة قصة الجاسوسه زينب الضاحي ببرنامج مع حمد قصص — سويده♪ (@tsts147) April 14, 2021

المغرد ”فهد سالم“ علق قائلا: ”زينب الضاحي سوت بلاوي أيام الاحتلال العراقي للكويت على فكره هي شاركت في مسلسل قاصد خير قبل الغزو بأيام وقامت بتصوير المسلسل باستوديو الدسمه وتم تصوير حلقات قليلة منه وقامت بدور مرزوقة سيسم لكن تم الغاء المسلسل وإعادة تصويره مره أخرى بممثلين جدد“.

زينب الضاحي سوت بلاوي ايام الاحتلال العراقي للكويت على فكره هي شاركة في مسلسل قاصد خير قبل الغزو بايام وقامت بتصوير المسلسل باستوديو الدسمه وتم تصوير حلقات قليله منه وقامت بدور مرزوقه سيسم لكن تم الغاء المسلسل وإعادة تصويره مره أخرى بمثلين جدد — Fahad salem (@Fahadkuwait15) April 13, 2021

وقال حساب آخر: ”استغرب من قلة المعلومات المتوافرة عند البعض وصدمتهم بان زينب الضاحي كانت جاسوسة وخاينة للكويت! الغزو أحداث حافلة وبطولات مسجلة وخيانات من الآخر الغزو عبارة عن كشف وجوه اقرؤوا اكثر عن الابطال والشهداء قصص صعب نتجاوزها لعظمتها“.