أبرزها طرد الجمهور.. طارق العلي يكشف سبب عاداته الغريبة على المسرح

كشف الفنان الكويتي السبب وراء قيامه بطرد بعض من جمهور من مسرحياته التي يشارك بها، لاسيما وأن الواقعة تكررت مرتين أو ثلاثة خلال مسرحيات مختلفة بسبب سخريتهم من الفنانين بصوت عال، لافتًا إلى أنه لا يقبل بذلك ويطلب من الشخص الذي قال الجملة أو الكلمة المسيئة بترك المسرح وعدم استكمال المسرحية.

وقال طارق العلي في مقابلة تلفزيونية إنه يحب الرد على تعليقات الجمهور خلال العروض المسرحية على عكس العديد من النجوم، موضحًا أن الرد علي الجمهور يولد أحيانًا مواقف مضحكة وفي أحيان أخري إذا قال أحد كلمة ليست جيدة يرد عليه ليستحي الشخص ولا يتحدث مرة أخرى.

عادات وتقاليد طارق العلي في المسرح 😍🔥

–#علي_ونجم pic.twitter.com/zwgIiKfplP — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 13, 2021

وأضاف الممثل الكويتي أنه يشعر بالضيق أحيانًا من تحدث أحد الحضور بالمسرح بهاتفه خلال العرض المسرحي، أو أن يقوم أحد ويغادر القاعة لذا يتحدث إليهم بلطف وبشكل كوميدي حتى يركزوا معه.

وأكد طارق العلي أن الاتهام الذي يقدم له دائمًا بأنه يخرج عن النص بمسرحياته لا يعتبره أمرا مشينا، ولكن على العكس دليل على إبداع الفنان وتركيزه، مشددًا أنه يعرف جيدًا ماذا يقول ولا يخرج عن الدور الذي يتقمصه.

ولفت العلي أنه لا ينتقد المنتجين على تقديم أعمال غير لائقة ولكن العتب على الفنان الذي يقبل مثل هذه الأدوار، مشيرًا إلى أنه يوجد خط بسيط بين الدعابة والعنصرية وهو لا يقع في هذا الفخ مطلقًا.