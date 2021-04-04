من هي الفنانة برلنتي عامر التي كشفت عن زواجها من الفنان سعد الصغير؟

أثارت الفنانة المصرية الشابة برلنتي عامر، الجدل بعد أن كشفت عن زواجها من المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، موضحة أنها تتعرض لهجوم حاد من قبل زوجة سعد الأولى.

ونشرت برلنتي مقطع فيديو لسعد الصغير يوجه خلاله رسالة تهنئة، قائلا: ”برلنتي، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وانتي طيبة ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. انتي وش السعد عليا انتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم“.

وبرلنتي عامر، هي ممثلة مصرية، من مواليد العاصمة القاهرة، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها، ”هربانة منها“ مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، و ”الحالة ج“ مع حورية فرغلي، و“الطوفان“ مع الفنان ماجد المصري، وفتحي عبد الوهاب، كما شاركت في“نوايا بريئة“ وشاركت في مسلسل ”ولاد إمبابة“، والذي جرى طرحه في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته سعد الصغير، ومصطفى أبو سريع، ولطفي لبيب وفريدة سيف النصر، ومن إخراج ممدوح زكي.

وجسدت برلنتي في المسلسل دور فتاة تدعى ”قشطة“، تدفعها الظروف للعيش في منزل ”إمبابة“ التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر؛ لمعاونتها، وتتعرض لمعاكسات من زوجها لطفي لبيب، ولكن مع مرور الأحداث تكتشف كيف سخرت ”إمبابة“ للفتاة ”قشطة“، الإمكانيات لتحقيق غرض ما بعد حيلة اتفقا عليها لتصل لمرادها.

وشاركت برلنتي أيضًا في مسلسل ”قيد عائلي“، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، مع عدد كبير من الفنانين منهم، ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.

إلى جانب مشاركتها في فيلم ”أركب الترند“، بطولة مصطفى أبو سريع ومروة عبد المنعم ونور الكاديكي وطاهر أبو ليلة، وقصة وإخراج محمد جمال الحديني، والذي تجسد فيه دور ”مليكة“ التي ترتبط بعلاقة عاطفية مع مصطفى أبو سريع، ولكن سرعان ما تحدث بينهما خلافات بينهما وهو ما يهدد علاقتهما.

واعتادت برلنتي عامر على الظهور بملابس مثيرة خلال أعمالها الفنية، أو حتى من خلال الصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الكليبات التي تُشارك فيها، حيث طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم ”بالسلامة“، من توزيع إسلام ساسو، وهي تنتمى إلى أغاني المهرجانات.