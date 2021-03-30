الفنانة الكويتية فاطمة الصفي تصاب بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح (فيديو)

تعرضت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك على الرغم من تأكيدها على تلقيها جرعتي لقاح ”فايزر“.

وأبدت فاطمة الصفي اندهاشها من إصابتها بكورونا، بعدما جاءت المسحة إيجابية، مؤكدة أنها ”تعيش بمفردها ولم تخالط أحدًا كي ينقل لها الإصابة“.

وقالت عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”أنا شفت دراسات إن في مجال انو فايزر من 2% إلى 5% يعطي نتيجة المسحة إيجابية“.

وأكدت الصفي أنها لا تعاني أعراض الإصابة، لكن النتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن الطبيب استغرب الأمر كونها تلقت اللقاح، متابعة: ”سألني الطبيب ما الذي تشعرين به قلت له لا شيء، فقال لي الحمد الله، وقال لي مستحيل يطلع إيجابي من اللقاح“.

وتابعت بالقول، إن الطبيب أصر على استحالة الإصابة بالفيروس بعد تلقي لقاح ”فايزر“، فردت قائلة: ”قلت له الدراسة تقول إنه في مجال يطلع الفحص إيجابي، وقلت له زين سنقوم بمسحة ثانية وفي كل الحالات نتيجتي إيجابية، وقال لي تنزلين تطبيق ”شلونك“ وما تخالطين أحد“.

وشددت الفنانة الكويتية: على أن ”لديها معلومات باحتمالية ظهور النتيجة إيجابية بنسبة معينة بعد تلقي اللقاح“، معقبة: ”عندما تسوون فحص يطلع إيجابي وشلون دكتور يقول مستحيل لو أنا ما أفقه وأعلم بها للأمور كيف كنت سأعرف كل هذه المعلومات“.

وانتقدت فاطمة الصفي الطبيب الذي تابع حالتها: ”ما يصير دكتور يقول مستحيل في دراسات كثيرة حول هذا الموضوع وأنا ناقشته بهدوء رغم أني كنت معصبة شوي“.