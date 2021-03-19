وفاة الشيخ محمد علي الصابوني صاحب كتاب "صفوة التفاسير"

توفي اليوم الجمعة، عالم التفسير السوري، الشيخ محمد علي الصابوني، عن عمر ناهز 91 عاما في مقر إقامته بمدينة يلوا التركية قرب إسطنبول.

وقد نعاه عدد كبير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب شيخ عموم المقارئ المصرية السابق، أحمد عيسى المعصراوي، عبر تغريدة على حسابه في تويتر: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليومِ الجمعة، العلامةُ المفسِّر المعمَّر الشيخ محمد علي بنُ جميلٍ الصابونيُّ الحلبي، صاحبُ ”صفوة التفاسير“ وغيرِه من المصنفات، رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى في صحبة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم“.

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليومِ الجمعة 6 شعبان 1442هـ، الموافق 19 مارس 2021 : العلامةُ المفسِّر المعمَّر الشيخ محمد علي بنُ جميلٍ الصابونيُّ الحلبي، صاحبُ (صفوة التفاسير) وغيرِه من المصنفات ، رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى في صحبة نبينا المصطفى ﷺ pic.twitter.com/8YvrhzIPnf — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) March 19, 2021

وكتب الأكاديمي السعودي حاتم العوني: ”بلغتني الآن وفاة فضيلة الشيخ المفسر محمد علي الصابوني، صاحب (صفوة التفاسير) وغيره من المصنفات التي بلغتْ نحوًا من خمسين مؤلفًا، رحمه الله وغفر له ورفع درجته وأحسن عزاء المسلمين فيه“.

بلغتني الآن وفاة فضيلة الشيخ المفسر محمد علي الصابوني ، صاحب (صفوة التفاسير) وغيره من المصنفات التي بلغتْ نحوًا من خمسين مؤلفًا، رحمه الله وغفر له ورفع درجته وأحسن عزاء المسلمين فيه . — أ.د/الشريف حاتم العوني (@Al3uny) March 19, 2021

يذكر أن الشيخ محمد علي بنُ جميلٍ الصابونيُّ، أحد أبرز علماء الدين السوريين في العصر الحديث، ومن المتخصصين في علم تفسير القرآن، وهو مؤلف كتاب ”صفوة التفاسير“.

وقد اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ليكون شخصية العام الإسلامية لعام 2007؛ وذلك لجهوده في خدمة الدين الإسلامي من خلال العديد من الكتب في المؤلفات، وخاصة تفسير القرآن.