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وفاة الشيخ محمد علي الصابوني صاحب ك...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 10:12 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 10:50 GMT

وفاة الشيخ محمد علي الصابوني صاحب كتاب "صفوة التفاسير"

توفي اليوم الجمعة، عالم التفسير السوري، الشيخ محمد علي الصابوني، عن عمر ناهز 91 عاما في مقر إقامته بمدينة يلوا التركية قرب إسطنبول. وقد نعاه عدد كبير من

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المصدر: فريق التحرير

توفي اليوم الجمعة، عالم التفسير السوري، الشيخ محمد علي الصابوني، عن عمر ناهز 91 عاما في مقر إقامته بمدينة يلوا التركية قرب إسطنبول.

وقد نعاه عدد كبير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب شيخ عموم المقارئ المصرية السابق، أحمد عيسى المعصراوي، عبر تغريدة على حسابه في تويتر: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليومِ الجمعة، العلامةُ المفسِّر المعمَّر الشيخ محمد علي بنُ جميلٍ الصابونيُّ الحلبي، صاحبُ ”صفوة التفاسير“ وغيرِه من المصنفات، رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى في صحبة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم“.

وكتب الأكاديمي السعودي حاتم العوني: ”بلغتني الآن وفاة فضيلة الشيخ المفسر محمد علي الصابوني، صاحب (صفوة التفاسير) وغيره من المصنفات التي بلغتْ نحوًا من خمسين مؤلفًا، رحمه الله وغفر له ورفع درجته وأحسن عزاء المسلمين فيه“.

يذكر أن الشيخ محمد علي بنُ جميلٍ الصابونيُّ، أحد أبرز علماء الدين السوريين في العصر الحديث، ومن المتخصصين في علم تفسير القرآن، وهو مؤلف كتاب ”صفوة التفاسير“.

وقد اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ليكون شخصية العام الإسلامية لعام 2007؛ وذلك لجهوده في خدمة الدين الإسلامي من خلال العديد من الكتب في المؤلفات، وخاصة تفسير القرآن.

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