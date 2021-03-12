اتهام محمد رمضان باستخدام قنبلة حقيقية في تصوير إعلان وإصابة شخص

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم جديد؛ نتيجة اتهامه باستخدام قنبلة حقيقية في تصوير أحد الإعلانات، ما أدى لإصابة شخص بإصابات خطيرة ومتعددة.

وكتبت فتاة تُدعى آية شعيب عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”أخويا يوسف ربنا نجاه من الموت امبارح في تصوير إعلان لمحمد رمضان انفجرت فيه قنبلة حقيقية“.

وأضافت: ”خبير المفرقعات اللي بيشتغل مع رمضان اسمه عصام الوريث، المفروض جزء من وظيفته الحفاظ على حياة الناس اللي بيشتغل معاهم قاله ديه قنبلة صوت ومطلعتش كده“.

https://www.facebook.com/aya.shoaib234/posts/2960176497599776?__cft__[0]=AZXGnPsuisI1Q34y8FPguBCU1nimsMstIDfEG1ROtgcAiOrAr5OE8l60gLIe1AaaVudCmuTL_QRRLPMTAV_79lCvwEzaEbgL7zTccWoakZtrKPSqZleXmgI1nCFIrwT5lbg&__tn__=%2CO%2CP-R

وتابعت: ”مفكرش حتى يلبسه حاجة تحميه أو ينبهه أو يعدل مكان وقفته ومن غير سابق إنذار ومن غير أي احتياطات تحافظ على جسمه وعلى حياته هو واللي حواليه.. انفجرت القنبلة تحت رجله والنتيجة حروق من الدرجة الأولى في رجله كلها والتهاب في جدار الخصيتين“.

وواصلت: ”عمره كان هيضيع والخصيتين كانوا هينفجروا لولا ستر ربنا وإنه وطى ورجع لورا على آخر لحظة، وأستاذ عصام كان شايف إن يوسف مأفور وان فيه إيه يعني اللي حصل ده، انت مثلت مع رمضان ده انت دخلت التاريخ، وشفت المشهد طلع حلو إزاي!“.

وذكرت: ”أستاذ أشرف زكي مشكورا ماسبهوش لحظة ومتابع معانا كل التفاصيل، وفيه تقرير طبي وفيه محضر وكده كده حقه مش هنسيبه، والبوست هيفضل مفتوح للتعديل وعشان نزود كل تفصيله في القصة دي اللي عنوانها الإهمال واللا مبالاة والفشل والناس اللي فاكرة إنها ممكن تعمل أي حاجة وتعدي بيها عادي“.

وأضافت تعديلا بعد ذلك على المنشور قالت فيه ”تعديل: ايوه شفت فيديو محمد رمضان ال مصور فيه ظهره محروق على أنغام أغنية كله في حبك يهون وده ملوش أي معنى غير إن سيادته بيشتغل مع شوية هواه.. والسؤال بقى هل لو الحرق بين رجله كان كله في حبنا هيهون برضه ولا كان هينزل بأغنية دايما دموع!!“.

وكان رمضان أعلن إصابته من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، حيث كشف عن إصابته بحرق في ظهره، وكان يتلقى الإسعافات الأولية.

وعلق رمضان على الفيديو بقوله: ”الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله الأهم أن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون“.