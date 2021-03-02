دنيا بطمة تنشر وثائق حكم براءتها وشقيقتها من حساب "حمزة مون بيبي"

شاركت المغنية المغربية دنيا بطمة، وثائق الحكم القاضي ببراءتها وشقيقتها الكبرى ابتسام بطمة، في ملف القضية المعروفة إعلاميا بحساب ”حمزة مون بيبي“، وذلك عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“.

وجاء في الحكم براءة دنيا بطمة وشقيقتها ”ابتسام“ تماما من أي علاقة بحساب ”حمزة مون بيبي“، وعدم وجود علاقة لهما بنشر الصور أو المشاركة الخاصة بعرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب.

وأشار هذا الحكم إلى أنه ”تأسس على الحكم المستأنف سابقا بالبراءة، حيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار أي إدانة إلا بناء على دليل، وأنه لعدم كفاية الأدلة فإن المحكمة لم تجد محيصا من التصريح ببراءتهما“.

وعلقت دنيا بطمة على هذا الحكم قائلة: ”حكم المحكمة الذي يثبت أنني لست وشقيقتي ابتسام بطمة مسيّري الحساب، ولا نتوفر على القن السري لفعل ذلك، وليس هناك أي دليل على ذلك“.

وأضافت دنيا بطمة: ”شكرا للعدالة والقضاء المغربي، شكرا لهيئة دفاعي الأستاذ والنقيب عبداللطيف بوعشرين على وقفته البطلة في هذا الملف، وإن شاء الله خير في الأيام المقبلة، وشكرا لكم جميعا“.

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وأثارت قضية حساب ”حمزة مون بيبي“ جدلا في المغرب، إذ عُرف الحساب بتشهيره بفنانين وشخصيات عامة داخل وخارج المغرب.

وتم اتهام دنيا بطمة بـ“المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع -عن طريق الأنظمة المعلوماتية- أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم“.