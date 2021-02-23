ضجة واسعة ضد عمرو دياب بعد ظهوره بـ"أقراط" في أذنه للمرة الأولى

أُثيرت ضجّة عارمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفنان المصري عمرو دياب، بسبب ظهوره للمرة الأولى بـ“أقراط“ في أُذنه، وذلك من خلال كليب طرحه للإعلان عن عطره الجديد الذي يحمل اسم Amr Diab 34 Eau De Parfum؛ ما أغضب جمهوره، وسط انتقادات لاذعة.

وظهر عمرو دياب مرتديا ”حلقا“ في أذنه، كما رسم ”تاتو“ يحمل اسم عطره، حيث استنكر رواد السوشيال ميديا إطلالته تارة، وفكرة الكليب التي لم يتقبلها غالبيتهم تارة أخرى واصفين إياها بـ“المبتذلة“.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الإعلان على نطاق واسع وسط تغريدات عدة انهالت على عمرو دياب، على الرغم من جماهيريته ونسبة المتابعة التي يحظى بها لديهم.

قالت مغردة تدعى ”دعاء“: ”إعلان #عمرو_دياب ناقصة حاجة كبيرة، ناقصة الروح، الإعلان ميت وأخرس ومفيهوش روح“.

اعلان #عمرو_دياب ناقصه حاجه كبيره ناقصه الروح الاعلان ميت واخرس ومفيهوش روح — Dodaa🦋 (@Ghadado0) February 23, 2021

وتهكم الناشط عمر قائلا: ”من ساعة ما عرفت أن عمرو دياب عمل ”برفان“ سماه عمرو دياب وأنا متخيلهم بيملوا الازايز عرق عمرو دياب“.

من ساعة ما عرفت ان عمرو دياب عمل برفان اسمه عمرو دياب وانا متخيلهم بيملوا الازايز عرق عمرو دياب — Omar (@omar7barakat) February 23, 2021

المغردة علا عثمان قالت: ”بس عمرو دياب شكله كبير فعلا في الإعلان ودور الواد الكوول اللي ساحب في ايده بنتين في سن ولاده ده مش حقيقي“.

بس عمرو دياب شكله كبير فعلا في الإعلان ودور الواد الكوول اللي ساحب في ايده بنتين في سن ولاده ده فصيل حقيقي 🙄 — عــلا عــثــمــان (@OlaOsman) February 23, 2021

وكان نشر عمرو دياب إعلان عطره الجديد على أنغام أغنية ”وأنا معاك“ التي كان طرحها ضمن ألبومه الأخير ”يا أنا يا لأ“، حيث يظهر برفقة الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وأخريات، وهو من إخراج طارق العريان.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم ”يا أنا يا لأ“ الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم ”سهران“ في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة ”ناي“.