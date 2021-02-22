مصر.. بلاغ جديد ضد الإعلامي تامر أمين على خلفية قضية "إهانة الصعايدة"

مازالت تصريحات الإعلامي المصري تامر أمين التي قالها عن أهل الصعيد في مصر، تلقى ردود فعل غاضبة، حيث تقدم محاميان مصريان، اليوم الإثنين، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مقدم برنامج ”آخر النهار“ على قناة ”النهار“، الفضائية، يتهمانه فيه بـ“الإساءة لأهل الصعيد وإهانة الصعايدة“.

واختصم مقدما البلاغ، تامر أمين؛ لاتهامه بانتهاك الكرامة الإنسانية، ومخالفة قواعد السلوك المهني والإعلامي، وطالبا بالتحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة لما اقترفه من أفعال وأقوال ضد فئة كبيرة من فئات الشعب المصري.

وطالب مقدما البلاغ، بمساءلة تامر أمين عن مخالفة السلوكيات المهنية والإعلامية ضد فئة عريضة من شعب مصر وهم أهل الصعيد، وهو ما يمثل الخروج عن تقاليد المهنة ومدونة السلوك المهني التي تنص على احترام الكرامة الإنسانية، وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.

يذكر أن تامر أمين، كان قد قال خلال برنامجه: ”في الريف وفي الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة، عشان يشتغلوا خدمات“، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة ضد الإعلامي تامر أمين.

وكان المجلس الأعلى للإعلام في مصر قرر أمس الأحد، منع ظهور أمين على الشاشات لمدة شهرين، كما قرر تغريم قناة النهار.