الإعلامية السعودية روزانا اليامي تعلن طلاقها رسميا

أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي طلاقها رسميا من زوجها، الذي يدعى ”خالد“، معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة، وملمحة في ذات الوقت، إلى أنها ستتزوج قريبا.

وقالت اليامي عبر حسابها على ”سناب شات“: ”عشان اليوم كان موعد إثبات طلاقي سبحان الله سعادة القلب تبان في الوجه، بس للأسف الفرحة ما اكتملت مضطرة أعمل معارضة على صك الطلاق لعدم صحة المعلومات“.

وأضافت خلال ردها على استفسارات وأحاديث متابعيها: ”أنا دايما أحس إني أستحق الأفضل وأستحق السعادة، والحمد لله اليوم انفتح ليا باب الحياة من جديد أهلا بالحياة“.

وألمحت إلى احتمالية ارتباطها مجددا قريبا، بقولها: ”من صغري دايما أدعي اللهم اصرف عني شر ما قضيت.. في المقابل الله يصرف عني ما أزعل عليه.. أكون واثقة أنه شر ليا وأن الخير والعوض جاي من الله.. وفعلا جاني العوض والخير أسرع مما كنت أتوقع“.

وكانت اليامي، قد أعلنت انفصالها عن زوجها، بعد مرور عام ونصف على زواجها، في آب أغسطس من عام 2019، وأرجعت سبب الطلاق إلى أنه ”نصيب“، متمنية أن يكتب الله الخير لها ولطليقها.