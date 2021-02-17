إصابة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ووالدتها بكورونا‎

تعرضت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، ووالدتها للإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد- 19″، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وأكد إصابة رضوى الشربيني، الإعلامي المصري خيري رمضان، خلال بث حلقته الجديدة من برنامجه ”حديث القاهرة“ المعروض حاليا على قناة ”القاهرة والناس“، إذ قررت العزل في المنزل، بعد قيامها ووالدتها بإجراء مسحة كورونا التي ثبُت إيجابيتها.

وأوضح خيري رمضان، أن والدة رضوى الشربيني تعاني نقصا حادّا في الأكسجين، وتم نقلها إلى العناية المركزة، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، إضافة إلى إصابة شقيقها ايضا بكورونا.

وعانت رضوى الشربيني، ووالدتها في البداية من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال خفيف، ووضع لهما الأطباء بروتوكولا علاجيا وفقا لحالتهما الصحية، قبل أن يتم نقل الأخيرة للمستشفى.

وستقوم رضوى الشربيني، بعزل نفسها في المنزل، إذ يتقرر بعد مرور أسبوع إجراء مسحة جديدة، لمعرفة سلبية العينة وبدء التعافي أو استمرار الإصابة.

ولم يظهر على ابنتي رضوى الشربيني، أيّ من الأعراض حتى الآن، لكنهما منعزلتان في المنزل تحسبا لظهور الأعراض عليهما.