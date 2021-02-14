خالد عبدالرحمن يرد على الجدل الدائر بشأن إحيائه "حفل زفاف" جمل وناقة في السعودية (فيديو)‎

استنكر الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، الزج باسمه فيما راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بشأن دعوته لإحياء حفل زفاف جمل وناقة في المملكة العربية السعودية.

وتداول ناشطون دعوة لحفل زفاف بين جمل وناقة، أشارت إلى أن خالد عبدالرحمن سيقدم فقرة غنائية ترافقه فيها المطربة ناتاشا، فيما تقدم الحفل الإعلامية السعودية لجين عمران.

صورة متداولة لبطاقة دعوى لحفل زفاف ”جمل“ و ”ناقة“ بحضور الفنان ”خالد عبدالرحمن“ والمذيعة ”لجين عمران“ pic.twitter.com/98LcwQbeEW — WHR (@whrumor) February 10, 2021

ونفى عبدالرحمن صحة ما جاء في الدعوة، قائلا إنه ”إذا كان الناشر غير سوي يجب أن يكون المتصفح عاقلا“.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، أنه يستغرب من أن البعض يصدق تلك الدعوة دون تحكيم العقل في المسألة، كون هناك فرق بين الصحيح والخطأ والمعقول واللامعقول“.

وأعرب عن انزعاجه بسبب تصديق البعض لتلك الدعوة ”خاصة أن البعض تحدث عن شخصه بتعليقات سلبية“.

السلام عليكم ورحمة الله اذا كان الناشر غير سوي

يجب ان يكون المتصفح عاقل تقبلو تحياتي pic.twitter.com/VHq2jAQAnL — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) February 14, 2021

وتضمنت الدعوة التي تم تداولها بشأن حفل الزفاف المقصود هذا، بأن الشيخ مفلح معيض المسعود، والشيخ عبدالله ناصر الجبري، سيحتفلان بزفاف ”فحل“ الأول على ”منقية“ الثاني، وسط جدل واسع بين المتابعين، وسخرية من البعض الآخر.