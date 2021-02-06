محكمة إماراتية تخلي سبيل مغني الراب السعودي "دايلر"

قررت محكمة الجنايات في دبي إخلاء سبيل مغني الراب السعودي المعروف عبدالعزيز الدليجان، والملقب بـ“دايلر“، بعد أن برأته من جميع التهم الموجهة إليه، فيما عدا تهمة التعاطي.

وقضت المحكمة بحبسه ستة أشهر يليها الإبعاد، قضى أكثر منها في التوقيف، لذا تقرر إخلاء سبيله حسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وبرأت المحكمة ”دايلر“ من تهمة زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش، بعد العثور على 3 نبتات داخل شقته.

كذلك تمت تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل ”يوتيوبر“ ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

وفي تفاصيل المحاكمة، دفع وكيل الدفاع عن المتهم المحامي محمد النجار ببطلان إذن التفتيش؛ لاستناده إلى ما وصفها بالتحريات غير الجدية.

كما دفع بـ ”انتفاء أركان الزراعة والحيازة، مستندا في ذلك إلى عدم علم المتهم بماهية البذور التي زرعها في شقته، حيث جلبها إليه متهم آخر، وطلب منه الاحتفاظ بها لصالحه، وقام بزراعتها لكي يعرف ما هي فقط من باب الفضول وحب الاستطلاع، وتركها على مدار ثلاثة أشهر دون رعاية أو اهتمام في ظل سفره المتكرر“.

وقال المحامي محمد النجار إن المتهم لا يسيطر فعليا أو ماديا على الشقة التي ضبط فيها، في ظل سفره المستمر وعدم بقائه في مكان واحد فترة طويلة.

وأكد في الدفع ”انتفاء أركان جريمة تسهيل تعاطي مؤثر عقلي لأنثى، إذ ضبط على عدد من المتهمين سوياً في المكان ذاته دون أن يسهم أحدهم في تسهيل تعاطي الآخر، كما أن الأنثى التي قبض عليها أقرت بأنها تحب المتهم وحضرت من بلادها من أجل لقائه، وسمحت لنفسها بالتعاطي بصحبة مجموعة من أصدقائه بإرادتها الحرة دون أن يكون لأحد سلطان عليها“.

وكان قد أفاد مصدر من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بالقضية بأن ”معلومات موثوقة المصدر وردت عن قيام دايلر بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري، ليتم القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان“.

وتم الكشف عن القضية في المرة الأولى العام الماضي، وأحيطت بكثير من الشائعات والتفاصيل حول هوية من كانوا في منزل ”دايلر“؛ بسبب شهرته ومتابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد متابعي ”دايلر“ في يوتيوب نحو 6.6 مليون متابع، وبدأ الظهور في قناته كيوتيوبر يقدم محتوى منوعا لمتابعيه، قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا، ويتجه بعدها للتمثيل.