لماذا تنحى بيزوس عن منصبه كرئيس لشركة "أمازون"؟

أعلن مؤسس شركة أمازون الأمريكية جيف بيزوس، مؤخرا، التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بعد أن أصبحت أكبر منصة تسوق إلكتروني في العالم خلال فترة لا تتجاوز ربع قرن، وتجاوزت قيمة مبيعاتها 386 مليار دولار العام الماضي.

وأشار مركز الإحصاء والمعلومات الألماني ”ستاتيستا“ في تقرير نشره اليوم الخميس إلى أن شركة ”أمازون“ ومقرها في مدينة سياتل الأمريكية كانت من ضمن الشركات العالمية التي حققت أفضل أداء منذ إنشائها، وأن ذلك يرجع إلى فاعلية إدارة بيزوس.

وعن سبب تنحيه، قال بيزوس في بيان الأسبوع الجاري: ”عندما تنظر إلى نتائجنا المالية، فإن ما تراه في الواقع هو النتائج التراكمية الطويلة المدى للابتكار.. وفي الوقت الحالي، أرى أمازون في أكثر حالاتها إبداعا على الإطلاق، ما يجعل هذا الوقت الأمثل لهذا التحول“.

وفي 16 تموز/يوليو عام 1995، أطلقت شركة، لم يسمع بها، من سياتل، موقعا على شبكة الإنترنت تدعي أنها تمتلك ”أكبر مكتبة لبيع الكتب في العالم“.

وبينما رأى الكثير من المراقبين أن هذا الادعاء مبالغ فيه، إلا أنه بعد عقدين ونصف، قالت شركة ”أمازون“ إنها أصبحت تمتلك ليس أكبر مكتبة على وجه الأرض فحسب، بل أكبر متجر.

واعتبر مركز ”ستايتسا“ أنه إذا كان هناك شيء واحد اشتهر به بيزوس خلال فترة رئاسته، فهو تركيزه الدؤوب على النمو على المدى الطويل.

وقال المركز في تقريره: ”بعد تجاهله الانتقادات لسنوات، فإن استعداد بيزوس للتضحية بأرباح قصيرة الأجل من أجل النمو الطويل الأجل قد أتى بثماره الكبيرة، حيث حول أمازون إلى شركة قيمتها 1.7 تريليون دولار جعلته أغنى رجل على هذا الكوكب“.

وأضاف: ”بقيادة بيزوس، عززت أمازون مكانتها كشركة تجزئة رائدة عبر الإنترنت في مناطق كبيرة من العالم، وأنشأت شركة حوسبة رائدة في الصناعة، وأثبتت نفسها كلاعب رئيسي في الوسائط الرقمية وتكنولوجيا المستهلك“.

ولفت التقرير إلى أن الشركة حققت كل ذلك من خلال إعادة استثمار معظم الأموال التي تجنيها بشكل صارم، حتى أصبحت الأرباح في النهاية ”أكبر من أن تنفق“.

وأظهر تقرير للشركة أن إجمالي قيمة مبيعات ”أمازون“ بلغ حوالي 386.06 مليار دولار عام 2020 بنمو زاد عن 20% في السنة خلال العقدين الماضيين.

وبين التقرير أن الشركة لم تعلن عن أية أرباح صافية حقيقية في الفترة بين 1997 و2015 نظرا لتحويلها تلك الأرباح لمشاريع التطوير والتوسع قبل أن تبدأ بتحقيق دخل صافٍ في السنوات الماضية، وهو ما تسارع بشكل كبير ليصل إلى نحو 21.33 مليار دولار عام 2020.