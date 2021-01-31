محكمة مصرية تؤيد حكم "فرض الحراسة" على ممتلكات أحمد زكي‎

أيدت محكمة مصرية يوم الأحد، حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك بعد رفضها الاستئناف المقدم من رامي عزالدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، على الحكم.

وقال المحامي المصري محمد حسن، إن المحكمة قبلت الاستئناف شكلا، ورفضته في الموضوع، وأيدت حكم فرض الحراسة.

وكان حكم قضائي قد صدر أكتوبر الماضي لصالح أشقاء أحمد زكي بفرض الحراسة القضائية على تركته، يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات وتراث للفنان، وليقوم رامي عزالدين بالطعن على الحكم بالاستئناف، لكن اليوم صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.

ورحل الفنان الشاب هيثم زكي، نجل الراحل أحمد زكي، وابنه الوحيد، في 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ 35 عاما، داخل ”فيلته“ بمدينة الشيخ زايد.