وفاة والدة الفنان التونسي ظافر عابدين

توفيت والدة الفنان التونسي ظافر عابدين، اليوم السبت، وفق ما أعلن على حسابه الرسمي على ”إنستغرام“.

ونشر عابدين صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها: ”البقاء لله، توفيت والدتي الغالية عزيزة فجر اليوم.. بش نتوحشك برشة.. بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش.. نحبك.. ربي يرحمك“.

وقدم عدد كبير من الفنانين التعزية لظافر في وفاة والدته، حيث قالت الفنانة رانيا يوسف: ”البقاء لله، ربنا يرحمها ويصبرك“، وقالت الفنانة شيماء سيف: ”البقاء والدوام لله، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان“.



وعلق الفنان محمود حجازي: ”البقاء لله ياحبيبي، ربنا يرحمها ويصبركم ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته“، وقال الفنان سامي أبو حمدان: ”الله يرحم روحها والعوض بسلامتك وسلامة الجميع، حبيب القلب“.

بينما قال الممثل السوري فارس ياغي في تعليق له: ”الله يرحمها ويصبرك ويجعل مثواها الجنة“.