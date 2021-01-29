وفاة المخرج المسرحي فهمي الخولي بعد صراع مع المرض

توفى بوقت متأخر من مساء الجمعة، المُخرج والممثل فهمي الخولي، داخل مستشفى العلمين، وذلك بعد صراع مع المرض لفترة طويلة، وهو ما تسبب في اختفائه عن الساحة الفنية.

وأعلن الفنان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج والممثل فهمي الخولي إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان يتردد على المستشفى طوال الأشهر الماضية لمعاناته من مشاكل في الكلى.

ومن المقرر أن يشيع جثمان ”الخولي“، من مسقط رأسه بمحافظة دمنهور، السبت، وذلك لحين وصول الجثمان من المستشفى وإنهاء إجراءات دفنه.

يذكر أن فهمي الخولي مخرج ومدير مسرحي رائد بدأ نشاطه الفني مطلع ستينيات القرن الماضي في فرقة التليفزيون المسرحية، كما أنه حصل من قبل على منحة علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكي عام 1987، وأخرج 103 عروض مسرحية، وقد حظيت أعماله المسرحية بالعديد من الدراسات النقدية والأبحاث العلمية وكرم في أغلب عواصم المسرح العربي.

ويعد الخولي من أهم مخرجي المسرح المصري الذي قدم الكثير من الأعمال الناجحة التي حققت إقبالا جماهيريا وتلقت إشادات نقدية وقد أخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص وتولى من قبل إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية كما حصل على جائزة الدولة التقديرية.

من أشهر أعماله المسرحية التي تولى إخراجها ”قديمة العب غيرها“ عام 1992 ، ”الوزير العاشق“ عام 1980 ، المسرحية الكوميدية ”حمري جمري“، ”الجميلة والأندال“، ”لن تسقط القدس“، ”سالومي“ التي حصل عنها على جائزة الدولة عام 1988.