نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

وفاة الفنان البحريني صالح حسن الصائ...
تاريخ التحديث
تاريخ النشر:

وفاة الفنان البحريني صالح حسن الصائغ

توفي الفنان البحريني صالح حسن الصائغ، اليوم الجمعة، عن عمر 84 عامًا، وفق ما أعلنه الإعلامي هاني الفردان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. واشتهر الصائغ

+A -A
المصدر: فريق التحرير

توفي الفنان البحريني صالح حسن الصائغ، اليوم الجمعة، عن عمر 84 عامًا، وفق ما أعلنه الإعلامي هاني الفردان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهر الصائغ بشخصية ”الحجي بن الحجي“ الفنية، وكان من الرعيل الفني الأول، حيث بدأ مشواره مع الكوميديا.

وأسس الفنان الراحل مع جيل الفنانين البحرينيين الأوائل، أولى الفرق المسرحية، حيث انطلق منها في مسيرته الفنية بالأعمال المسرحية.

والصايغ من مواليد المنامة عام 1937، وعمل في شركة نفط البحرين ”بابكو“ منذ العام 1957، حتى تقاعده في العام 1997.

وسيتم تشييع الفنان الراحل، عصر اليوم، في مقبرة الحورة.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play