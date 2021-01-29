وفاة الفنان البحريني صالح حسن الصائغ

توفي الفنان البحريني صالح حسن الصائغ، اليوم الجمعة، عن عمر 84 عامًا، وفق ما أعلنه الإعلامي هاني الفردان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهر الصائغ بشخصية ”الحجي بن الحجي“ الفنية، وكان من الرعيل الفني الأول، حيث بدأ مشواره مع الكوميديا.

وأسس الفنان الراحل مع جيل الفنانين البحرينيين الأوائل، أولى الفرق المسرحية، حيث انطلق منها في مسيرته الفنية بالأعمال المسرحية.

والصايغ من مواليد المنامة عام 1937، وعمل في شركة نفط البحرين ”بابكو“ منذ العام 1957، حتى تقاعده في العام 1997.

وسيتم تشييع الفنان الراحل، عصر اليوم، في مقبرة الحورة.