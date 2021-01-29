وفاة الفنان المصري محمود عبد الغفار

تُوفي في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، الفنان المصري محمود عبدالغفار، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ60 عامًا.

وأعلن الفنان المصري منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أنه سيجري تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بالهرم ونعاه، من خلال حسابه على ”فيسبوك“ قائلًا: ”محمود عبدالغفار.. الكبير.. مسرح الطليعة“.

يُذكر أن الفنان المصري محمود عبد الغفار، بدأ مشواره الفني في الثمانينات من خلال أدوار ثانوية في السينما والمسرح والتلفزيون، حيث برع في تقديم دور ”الضابط“ و“وكيل النيابة“ و“الطبيب“ و“المحامي“ و“ضابط المخابرات“.

ومن الأفلام التي شارك فيها: ”جذور في الهواء“، و“المنسي“، و“المقامر“، و“اتفرج يا سلام“، وشارك في مسلسلات عدة منها: ”دموع في عيون وقحة“، و“حكايات هو وهي“، و“هارون الرشيد“، و“لا أحد ينام في الإسكندرية“، و“حارة 5 نجوم“.

وشهد عام 2016 آخر الأعمال التي شارك بها الفنان محمود عبد الغفار، حيث جسد دور ”فخراني“ في الجزء الثالث من مسلسل ”سلسال الدم“.