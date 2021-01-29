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بعد 18 يوما من دخوله في غيبوبة.. تط...
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بعد 18 يوما من دخوله في غيبوبة.. تطور إيجابي مفاجئ على صحة الفنان خالد سامي

كشفت عائدة العتيبي زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عن تحسن طرأ على حالته الصحية بعد 18 يوما من دخوله في غيبوبة. وكتبت زوجة خالد سامي، من خلال تغريدة لها عبر

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

كشفت عائدة العتيبي زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عن تحسن طرأ على حالته الصحية بعد 18 يوما من دخوله في غيبوبة.

وكتبت زوجة خالد سامي، من خلال تغريدة لها عبر حسابها في موقع تويتر: ”بشاير الخير هلت علينا بعد 18 يوم من الترقب، بدأ خالد سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية“.

وأضافت زوجة خالد سامي قائلًة: “ إنه الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني؛ فالحمد لك ربي على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء شكرا للجميع“.

ووفقًا لحسابات سعودية فقد أكدت نقلًا عن عائدة العتيبي أن خالد سامي رُفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، وبدأ في تحريك أطرافه وعينيه.

ويتواجد خالد سامي في مستشفى الحرس الوطني بالعاصمة الرياض، والتي نُقل إليها قبل قرابة 20 يوما إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، ثم دخوله في غيبوبة ومكوثه بالعناية المركزة.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“ و“شباب البومب“، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.

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