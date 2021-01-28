وفاة الفنان سيد أنور مغني مترو الأنفاق

توفي المغني المصري، سيد أنور، الملقب بمطرب ”مترو الأنفاق“، نظرا لشهرته الواسعة في الغناء داخل محطات المترو.

وكشف عن خبر وفاة سيد أنور، الفنان المصري الكبير إبراهيم عبدالقادر، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“، وتمنى من محبيه وجمهوره الدعاء له.

وكتب إبراهيم عبدالقادر، قائلا: ”اليوم رحل مطرب مترو الأنفاق، البقاء لله.. صديقي الغالي وأخي الخلوق المطرب سيد أنور في ذمة الله أتمنى الدعاء له بظاهر الغيب وقراءة الفاتحة“.

وأضاف الفنان المصري قائلا: ”حقا.. الرائعون يرحلون.. رحل وترك دنيانا كما تركها كل عزيز وجميل وغال في هذه الدنيا الغريبة الخداعة الزائفة اللهُّم لا تجعل الدُنيا أكبر همنا ولا مَبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنّة هي دارنا وقرارنا اللهم أمين يارب العالمين“.

https://www.facebook.com/photo?fbid=842157436516271&set=a.114471655951523

وزادت شهرة سيد أنور لدى الجمهور خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي بعدما جسد الفنان المصري الراحل أحمد زكي، شخصيته الحقيقية في فيلمه السينمائي ”هيستيريا“.

وفيلم ”هيستيريا“ هو فيلم مصري من إنتاج عام 1998 قصة وسيناريو وحوار المؤلف محمد حلمي هلال وإخراج عادل أديب، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد زكي الفنانون عبلة كامل وشريف منير وألفت إمام ونهى العمروسي وسامي العدل، بينما تدور أحداث الفيلم حول ”زين“ خريج معهد الموسيقى العربية الذي انتهى به الأمر للعمل في الغناء داخل مترو الأنفاق.