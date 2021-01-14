الملحن الكويتي فهد الناصر يدخل في غيبوبة بعد نقله للعناية المركزة

دخل الملحن الكويتي فهد الناصر، في غيبوبة، إثر تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، إن الوضع الصحي للملحن فهد الناصر ”غير مستقر“، مؤكدة في منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ أنه يعاني من غيبوبة وطلبت الدعاء له.

وكتبت مي العيدان في تعليقها على صورة نشرتها للملحن الكويتي فهد الناصر: ”أخونا الملحن الكويتي فهد الناصر يعاني من غيبوبة ويرقد بالعناية المركزة.. اللهم شافيه وعافيه ونجيه ادعوله يا جماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء“.

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وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع الخبر، داعين له بالشفاء العاجل.

وفي أحد التعليقات على منشور العيدان، تساءلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن سبب الأزمة الصحية التي أدخلت الناصر في غيبوبة، فردت مي العيدان بالقول إنه أجرى علمية دون مزيد من التفاصيل.

ومؤخرا كان فهد الناصر يواصل نشاطه الفني، حيث تولى الفترة الماضية مهمة التلحين والإشراف الموسيقي لعدد من الأغنيات ”السينغل“ منها: ”على وين“، والتي غناها إبراهيم دشتي وهي من كلمات عبدالله العماني، وألحان وإشراف فهد الناصر، وتوزيع ماسترينغ حسام كامل.

كما تعاون فهد الناصر مع الفنان فواز الرجيب في أغنية ”بعدك أنا“، وهي من كلمات فوزان الناصر، ورؤية موسيقية وألحان فهد الناصر، وتنفيذ موسيقي وغيتار شريف فهمي.