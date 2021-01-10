مصدر مقرب من الفنانة يسرا يثير القلق بشأن وضعها الصحي

أفاد مصدر مقرب من الفنانة يسرا المصابة بكورونا منذ 15 يوما، أنها أجرت مسحة قبل 24 ساعة وظهرت الأحد وكانت نتيجتها إيجابية، وهو ما جعل الطبيب المعالج يوصيها بمواصلة بروتوكول العلاج.

وأكد المصدر أن السبب وراء عدم شفاء يسرا من كورونا واستمرار معانتها من الأعراض على مدار 15 يومًا، هو إصابتها بالربو وهو ما يجعل علاجها من أزمة التنفس أطول بحسب ما أبلغها الأطباء.

ونوّه المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن يسرا، ستستمر في العلاج لمدة 3 أيام أخرى تُجري بعدها مسحة جديدة، على أمل أن تتحول إلى سلبية، مع استمرارها في العزل المنزلي.

وقالت يسرا، في تصريح لـ“إرم نيوز“، يوم الجمعة قبل الماضي بعد إصابتها بكورونا إن ”الإصابة تأكدت بعدما شعرت ببعض الأعراض، بدأت باحتقان في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة“.

وأضافت يسرا أنها لا تعرف مصدر نقل العدوى إليها، لكنها أشارت إلى أنها قامت قبل يومين بتسجيل حلقة من برنامج ”لايف من الدوبليكس“، الذي تقدمه الدمية الشهيرة ”أبلة فاهيتا“ وبعدها بدأت تظهر عليها الأعراض.

وتوقفت التحضيرات الخاصة بمسلسل يسرا الجديد والذي من المقرر أن تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، حتى تعافيها تمامًا.