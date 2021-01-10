"بدأت داخل السجن".. هاني مهنا يروي قصصا مثيرة حول علاقته بجمال وعلاء مبارك (فيديو)

كشف الموسيقار المصري هاني مهنا، تفاصيل مثيرة حول علاقته بابني الرئيس الراحل محمد حسني مبارك علاء وجمال، مشيرا إلى أنه تعرف إليهما في السجن.

وقال مهنا في تصريحات إعلامية إن علاقته بابني مبارك ”بدأت من السجن عام 2013.. حيث التقى بحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونجلي مبارك وعدد من الضباط“.

هاني مهنا: صداقتي مع جمال وعلاء مبارك بدأت من السجن من برنامج #حروف_الجر مع يوسف الحسيني pic.twitter.com/wqd6JL8kS1 — Nogoum FM 100.6 (@NogoumFM) January 4, 2021

وأضاف مهنا: ”كنا حوالي 16 شخصًا داخل مبنيين يتسعان لـ 3000 شخص.. وأنشأ رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مسجدًا كبيرًا أثناء حبسه في سجن طرة، فيما أنشأ رجل الأعمال أحمد عز صالة رياضية بأجهزة في غاية التقدم بأحدث الأجهزة وترابيزات بلياردو وبينج بونج“.

وتابع بقوله: فوجئت بأن علاء مبارك أحضر لي تلفزيونا، وجمال أحضر لي ثلاجة، وكانت هذه أول مرة أتعرف عليهما عن قرب، وكنا نكون فريق كرة قدم وكنا نلعب معًا، فريق مع علاء وآخر بقيادة جمال، وحبيب العادلي حكم للمباراة“.

وروى موقفا حدث له أثناء لعب كرة القدم، قائلا: ”سقطت ذات مرة على الأرض بعد تداخل مع أحد الضباط، فهرول عليه جمال وعلاء للاطمئنان عليه، ونهرا الضابط وقالا إنه ثروة قومية وحسبا له ضربة جزاء رغم أن الخطأ منه“.

وأوضح قائلا: ”حين تعرفت على جمال وعلاء عن قرب شعرت بأنهما وقع عليهما ظلم كبير بحبسهما“.

وأشار مهنا إلى أن ”السجن أثر بالإيجاب على حياته، حيث أصبح مواظبا على الصلاة وقراءة القرآن.