محمد رمضان يعود إلى القاهرة لاستكمال مسلسله "موسى" (فيديو)

عاد الفنان المصري محمد رمضان إلى القاهرة لاستكمال تصوير مسلسله الرمضاني الجديد ”موسى“ والذي توقف تمامًا عقب إصدار قرار نقابة المهن التمثيلية بوقف ”رمضان“ إثر التحقيق معه لنشر صورة له مع فنان إسرائيلي، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار لاحقًا.

ونشر ”رمضان“ مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“ وهو ينزل من طائرته الخاصة على أنغام أغنية ”رمضان جانا“، وعلق عليه:“وصلت بلدي مصر لاستكمال مسلسل موسى، رمضان يجمعنا، ثقة بالله نجاح“.

ويضم مسلسل ”موسى“ العديد من الفنانين منهم: باسم سمرة، صبري فواز، عبير صبري، فريدة سيف النصر، جوري بكر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة ”سينرجي“ المملوكة للمنتج تامر مرسي.

وأعرب جمهوره عن سعادته البالغة بعودته، وانهالت عليه التعليقات:“رمضان جانا، أيوه كده يا أسطورة ربنا نصرك، إيه ده هو أنت ماكنتش هتكمله، دا أنت بقيت جزءًا أساسًا من الدراما، طيب ليه مشغل رمضانا جانا، دي حاجة آخر غرور“.

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ويأتي قرار ”رمضان“ بالعودة إلى مصر عقب شطب المحكمة دعوى ضده لاتهامه بتحدي الشعب المصري، ونشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم اكتمال الدعوى، التي كانت تطالب بمنعه من الغناء والتمثيل.

وكان ”رمضان“ علق على الخبر حيث نشر عبر ”فيسبوك“، صورة من الحكم قائلًا:“الحمد لله رب العالمين، كانت ثقتي في الله ثم في القضاء المصري، العودة لتصوير مسلسل موسى“.

وكانت محكمة مصرية أصدرت، السبت، في جلسة انعقاد تمت على هامش أزمة الفنان محمد رمضان بشأن صوره مع إسرائيليين، حكمًا نهائيًا بشطب الدعوى المقامة ضده بشأن اتهامه بالتطبيع.

ونوّه الحكم إلى أن الدعوى التي قالت إن محمد رمضان تحدى من خلال الصور المتداولة له الشعب المصري لم تعد قائمة وأغلقت تمامًا، كونها لم تُثبت يقينًا تعمد هذا الأمر.

وسبق أن أنهت نقابة المهن التمثيلية التحقيقات مع الفنان محمد رمضان، وأعلنت في بيان صادر لها حفظ التحقيق مع الفنان الموقوف، والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله ”موسى“ ليعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2021.