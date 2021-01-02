محكمة مصرية تشطب دعوى اتهام محمد رمضان بالتطبيع مع إسرائيل

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، شطب الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الدعوى التي شطبتها المحكمة قد طالبت بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة والقنوات الفضائية ومنعه من إقامة أي حفلات أو تصوير أي أعمال فنية في مصر، وشطب اسمه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.

من جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر قرارا بحفظ التحقيق وإلغاء إيقاف الفنان محمد رمضان نهائيا من التمثيل في مصر، والاكتفاء بفترة إيقاف محددة.

وبدأت الأزمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما انتشرت صور لمحمد رمضان مع اللاعب الإسرائيلي الجنسية ضياء سبع، ومع المغني الإسرائيلي عومير آدام، وتعرض بعدها الفنان لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم ادعاء محمد رمضان بأنه لم يكن يعرف أنهم إسرائيليون، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، قرارا بوقف الفنان محمد رمضان، لحين الانتهاء من التحقيق معه وأقيمت ضده دعاوى قضائية.