الفنانة العمانية فخرية خميس تخضع لعملية جراحية

أُدخلت الفنانة العمانية فخرية خميس، غرفة العمليات اليوم الخميس، بمستشفى السلطاني في عُمان، لإجراء جراحة استئصال ورم سرطاني.

وقالت فخرية خميس، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، إنها ستُجري العملية تحت قيادة الطبيب طه اللواتي، استشاري جراحة الأورام.

ووجّهت الفنانة العمانية الشكر للطاقم الطبي، المرافق لها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها؛ كي تقوم من هذه المحنة، معقبة: ”أطمع بدعائكم“.

وأوضحت فخرية خميس، أن من تابع حالتها يعرف نوعية العملية التي ستجريها، حيث تعاني من سرطان الثدي، وحاولت الحصول على العلاج الكيماوي، على جرعتين؛ كون ”الورم“ يرتكز في منطقة واحدة، إلا أنه تقرّر لها الخضوع لجراحة.

وحرصت فخرية خميس، على تهنئة الجمهور بالعام الميلادي الجديد 2021، متمنية أن يكون عام خير على الجميع، وخاليًا من الأمراض.

https://www.instagram.com/p/CJcyM9SjcpP/

يذكر أن آخر أعمال فخرية خميس، كان من خلال مشاركتها في المسلسل الكويتي ”أم هارون“ وهو من بطولة حياة الفهد، ونخبة من الممثلين في الخليج، وعُرض خلال شهر رمضان الماضي.