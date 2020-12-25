نيكول سعفان ترد على اتهامات بأنها وراء طلاق أصالة نصري وطارق العريان

خرجت الموديل السورية نيكول سعفان، عن صمتها بشأن الاتهامات التي وُجهت إليها بأنها السبب الرئيسي وراء وراء طلاق المخرج الفلسطيني المقيم في مصر طارق العريان، والفنانة السورية أصالة نصري. وكان نشطاء على التواصل الاجتماعي، شنوا هجوما على نيكول على خلفية تداول صورة تجمعها بطارق العريان خلال تواجدهما في حفل بمناسبة ”الكريسماس“. وقالت نيكول عبر حسابها في ”إنستغرام“، إن طارق العريان ”لم يكن سعيدًا في حياته مع أصالة، والمشكلات التي وقعت بينهما كانت سببًا في طلاقهما“. وأكدت أنها ”لم تكن على علاقة بطارق عندما كان متزوجا من أصالة“. وكانت أصالة نصري نشرت صورة العريان ونيكول عبر حسابها في منشورًا عبر ”إنستغرام“، واصفة ما فعله بـ“العيب والجحود، بالتزامن مع تردد أنباء عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

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وفي السياق، هاجمت هالة العتال، الزوجة الأولى لطارق العريان، الفنانة السورية أصالة نصري، وذلك ردًا على هجوم الأخيرة ضد العريان.

واستنكرت زوجة طارق العريان الأولى، ووالدة ابنه ”عُمر“، اعتبار أصالة تلك الصورة بأنها قاسية، وقالت في منشور لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“: ”دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور“.

وأضافت: ”طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل“.

وتابعت قائلًة: ”طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما إنتي دلوقتي.. الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام إن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم“.

واستأنفت قائلًة: ”طيب مفكرتيش إن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقتي أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقتي، أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه“.

وعقبّت ”العتال“ قائلًة: ”كفاية، بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمراره ليكم وربنا يشهد عليه.. بس ده نصيب، الأهم دلوقت الأولاد، كفاية تشهير في طارق، هو مش خاين وإنتي عارفة ده كويس جدًا والأهم من الراجل دلوقتي الأولاد بس“.

واستطردت قائلًة: ”بلاش نشوه الصورة، وهو حر وإنتي عشتي معاه 13 سنة وأنا عشت 10 سنين، ومعملتش أي حاجة من دي، لأن الأهم كان ابني مش أنا.. أرجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وإنتي عارفة ده كويس“.