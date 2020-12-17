حلا الترك: تعرضت للظلم.. ولم أقاض والدتي

خرجت الفنانة البحرينية حلا الترك، عن صمتها، لترد للمرة الأولى على الأزمة المشتعلة مع والدتها منى السابر، قائلة إنها ”تعرضت للظلم ولم تعد تتحمل التجريح“.

وقالت حلا في بيان لها عبر حسابها في إنستغرام: ”حابة أوصل لجمهوري رسالة بعد صمت طويل وفترة سمعت فيها الكثير من الكلام والتجريح“.

وأضافت: ”الأغلب شتمني من الناس وبعض الفنانين وكل يوم أسمع وأشوف كلام وأنام مكسورة الخاطر، كل ذنبي أني أعيش ظروف استثنائية لكن من الممكن أي شخص يعيشها.. لكن وجودي في الوسط الفني لا يعني لازم اتحمل كل هذه الإساءة“.

وتابعت: ”اعتبروني بنتكم أو اختكم أو أي شخص عزيز عليكم هل ترضون أن تحكموا عليه دون أن تعرفوا ما حدث؟، هل أحد سأل نفسه هذه البنت ذات 18 عاما التي عانت من التشتت الأسري ممكن تتحمل كل هذا“.

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وأردفت الفنانة البحرينية: ”كل ما أود إيصاله إني لم أرفع قضية على امي بل اطلع أقول في كل لقاء مهما سوت فيا امي أحبها، لكن هل سألت أمي نفسها ماذا سيحدث لي بعد مقاطع الفيديو التي انتشرت“.

وقالت: ”الموضوع عند القضاء البحريني والموضوع أكبر من حلا وسيأتي اليوم الذي تظهر فيه الحقيقة لكن الآن لا استطيع الكلام للأسف“.

وختمت رسالتها بقولها: ”أتمنى تكونوا أكثر رحمة في النهاية أنا بنت بسيطة في مشاعري وحبي للناس وما أستاهل كل هذا التجريح وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء“.

يذكر أن منى السابر، وحلا الترك، شغلا الرأي العام في الساعات الماضية بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو وهي تبكي بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها“ حلا“ تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني.

فيما تضامن عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع مع السابر، ومنهم الإعلامي حمد قلم، والإعلامية مي العيدان، الناشطة السعودية أمل الشهراني، والفنانة السعودية وعد وغيرهم، فيما تعرضت حلا الترك خلال الأيام القليلة الماضية لحملة هجوم واسعة واتهمت بأنها ”عاقة“ لوالدتها.

على الجانب الآخر خرج محامي حلا الترك، للرد على حملة الهجوم التي تعرضت لها الفنانة الشابة على خلفية أزمتها مع والدتها منى السابر، وتوعد بمقاضاة من يحاول ”تشويه سمعتها“.