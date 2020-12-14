عمرها 8 سنوات.. ابنة المغنية بيونسيه تترشح لجائزة "غرامي"

أصبحت ”بلو آيفي“ ابنة المغنية العالمية بيونسيه وجاي زي، البالغة من العمر 8 سنوات، واحدة من أصغر المرشحين لجائزة غرامي عن أغنية ”Brown Skin Girl“.

و“آيفى“ أكبر بسنة واحدة فقط من أصغر فائزة بغرامي على الإطلاق، الطفلة ”ليا بيسال ”، التي فازت فرقتها ”The Peasall Sisters“ بجائزة ألبوم العام، موسيقى تصويرية في عام 2001.

ومن المقرر، أن تحتفل ”بلو آيفي“ بعيد ميلادها التاسع في كانون الثاني/ يناير، وقد أنجزت هذه الفتاة الكثير بالفعل في حياتها.

فبجانب كونها واحدة من أصغر الأشخاص الذين تم ترشيحهم لجائزة غرامى، فقد فازت في وقت سابق من هذا العام، بجائزة ”NAACP“ عن دورها في الأغنية التي صدرت ضمن ألبوم ”The Lion King: The Gift“ في خريف عام 2019.

عندما أعلنت أكاديمية التسجيل عن المرشحين لجائزة غرامي 2021 الشهر الماضي، سجلت بيونسيه ترشيحا لأفضل فيديو موسيقي لأغنية ”Brown Skin Girl“، وأخيرا، قامت أكاديمية التسجيل بتحديث موقعها على الإنترنت لتضم الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات.

بلو آيفي، الطفلة المميزة التي ستحتفل بعيد ميلادها التاسع في الـ 7 من كانون الثاني/ يناير، قبل 24 يوما من أن تصبح فائزة بجائزة غرامي، جعلت عائلتها فخورة بها للغاية بعد كل الجوائز التي حصدتها لدورها في هذه الأغنية.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ عبرت جدتها تينا نويلز عن فخرها بحفيدتها قائلة: ”تهانينا لبلو آيفى على جائزة NAACP لغنائها وكتابتها لأغنية Brown Skin Girl من ألبوم The Gift، أصغر فنانة تفوز بجائزة كبرى جدتك فخورة بك للغاية“.

يذكر أن بلو آيفي الطفلة المميزة ابنة بيونسيه وجاي زي لم تخط على طريق شهرة والديها فقط، بل حصدت أول جائزة لها من BET Awards عن أغنية Brown Skin Girl وهي الأغنية التي تعاونت فيها مع والدتها وويزكيد وSaint Jhn، خلال الدورة العشرين لحفل توزيع جوائز BET 2020 .

وفازت بلو فازت بالجائزة عن فئة ”BET HER“ وتعتبر أصغر فائزة في تاريخ حفل توزيع الجوائز خلال عشرين عاما.