حلا شيحة تستعد للزواج من معز مسعود مطلع العام‎‎ المقبل

تستعد الفنانة المصرية حلا شيحة، للزواج من مواطنها الداعية الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود، وذلك بعد حصولها على الطلاق بشكل رسمي من زوجها الكندي يوسف هاريسون، في 4 أكتوبر الماضي.

وأكدت الفنانة المصرية ”هنا شيحة“، أن شقيقتها حلا، تواصل في هذه الفترة تحضيرات زواجها من معز مسعود، مؤكدة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أنه سيكون احتفالا عائليا.

وأوضحت هنا شيحة، أن ”حلا ومعز جمعتهما قصة حب قائمة على التفاهم والود“، مردفة أنه يعتني بها وبأبنائها؛ وهو ما لاقى قبولا من شقيقتها.

وأبدت دهشتها من المنتقدين لتلك العلاقة والتي لا داعي لها، في ظل وجود راحة نفسية بين حلا شيحة ومعز مسعود، لافتة إلى أن تلك الأمور تأتي دون ترتيب، وأنها تتمنى لهما السعادة في حياتهما المقبلة.

وبشأن موعد الزواج تحديدا، أكدت هنا شيحة، أن شقيقتها حلا ترغب في أن تكون أول عروس في 2021 بالوسط الفني، وهو ما يتم التخطيط له حاليا.

يُذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود، أثارا جدلا كبيرا طوال الفترة الماضية؛ بشأن علاقتهما سويا، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة، وتسربت لهما إحدى الصور.