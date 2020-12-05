بعد نجاته من حادث مروع.. نجم "السناب شات" السعودي محمد الموسى يتحدث عن حالته الصحية (فيديو)

ظهر نجم السناب شات السعودي محمد الموسى في مقطع فيديو جديد يكشف فيه تفاصيل صعبة عن حالته الصحية، منذ تعرضه لحادث مروري مروع تعرض له قبل أيام.

وتعرض الموسى لحادث تسبب له بكسور عنيفة في قدمه وجروح في مناطق متفرقة بجسده، وظهر في مقطع فيديو وهو طريح الفراش ولا يكاد يتحرك.

ونشر الموسى مقطع فيديو على ”سناب شات“ وهو على السرير ويضحك بشكل هيستيري رغم الصعوبات التي يمر بها ومعاناته مع الألم، قائلا تحت تأثير المخدر: ”هلا والله أنا ما بعرف السالفة دي تتقال ولا لأ بس أنا بستغل موضوع إني تحت تأثير المهدئات، والله يعين اللي يكسرون بخاطري أول ويشيلون سيقانهم بموس“، مضيفا: ”أعاني أعاني شالوا ساقي وفخذي عشان أسوي العملية ويوم يطلع الشعر وقاعد يغرغز أبداني والألم يغرغز مع القماش“.

وقبل أيام ظهر الموسى وقال إنه ”يتعالج في المنزل، لكن تورم قدمه لم يخف حتى الآن، وسيجري عملية خلال الفترة المقبلة، وأن الألم الذي يتعرض له يوصله لمرحلة البكاء“.

يذكر أن الموسى تعرض لحادث مروري وظهر في المستشفى وهو لا يستطيع الكلام ويكاد يحرك أجزاء من جسده بصعوبة، وظهرت قدمه ممتدة وعليها جبيرة غليظة، وقال موثق الفيديو إنه تعرض لثلاثة كسور مضاعفة، وكسر في ذراعه اليسرى وجروح بوجهه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المتداول، ودعوا له بالشفاء والصحة والعافية، وأن يعود لجمهوره قريباً ويلبسه الله ثوب الصحة.

وجاء في التعليقات: ”‏ألف سلامة عليك ولا بأس والله هالإنسان راقي ومحترم عموما اللي صادمه إذا متعمد فأنت بدون إنسانية ولا رجولة“، وأضاف آخر: ”الخبر والله صدمة لي حزنت أتابعه من ٢٠١٣ أحس أني صرت أعزه والله.. الله يشفيه ويقومه بالسلامة“.

والموسى هو أحد نجوم السناب شات في السعودية، وأكاديمي يحمل شهادة البكالوريوس في التسويق بحسب لقاء تلفزيوني سابق معه، ويمتلك ملايين المتابعين على حسابه.