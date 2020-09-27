تحسن طفيف على صحة "شادي الخليج" الكويتي عبد العزيز المفرج

كشف علي المفرج، نجل الفنان الكويتي عبد العزيز المفرج الشهير بلقب ”شادي الخليج“، عن تحسن طفيف على صحة والده، عقب أكثر من 4 أشهر من تعرضه لجلطة في المخ وخضوعه للعلاج داخل المستشفى الأميري الذي غادره بداية شهر آب/ أغسطس الماضي لاستكمال علاجه في المنزل.

وقال المفرج إن ”وضع والده الصحي شهد تطورا وهناك بوادر لعودة الوعي إليه مجددا، حيث زادت حركته أخيرا وتمكن من الرؤية والسمع إلا أنه لم يتكلم حتى الآن“.

وأوضح نجل الفنان أن ”والده يستفيق يوميا من الغيبوبة لمدة تتراوح بين 4 و 5 دقائق، ويشير إليهم برأسه بأنه يسمع حديثهم“، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأُدخل الفنان المفرج في شهر أيار/مايو الماضي العناية المركزة بالمستشفى الأميري بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة لإيقاف النزيف الذي أصابه في المخ إثر تعرضه للجلطة بسبب سقوطه على الأرض في منزله.

علي المفرج لـ «الراي»: هناك بوادر لعودة الوعي لـ «شادي الخليج»

https://t.co/mwR9A5DeyH — الراي (@AlraiMediaGroup) September 26, 2020

وخرج لاحقا من المستشفى لاستكمال علاجه في المنزل ضمن شروط صحية معينة وتحت إشراف طبي، مراعاة لحالته النفسية التي قد تعود بالفائدة عليه في حال كان محاطا بعائلته.

ويُعد الفنان عبد العزيز المفرج واحدا من أبرز فناني الكويت، إذ قدم العديد من الأغاني الوطنية والتراثية على مدى عقود من مسيرته الفنية، وهو حاصل على بكالوريوس في التربية الموسيقية من المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة عام 1967، ويعتبر أحد مؤسسي جمعية الفنانين الكويتيين، ويشغل حاليا رئيس مجلس إدارتها.